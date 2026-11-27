Hatırlarsınız; Revna Çakır'ın, 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla Kasım 2025'te boşanma davası açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Revna Hanım, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isterken, Ömer Bey, 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira da nafaka önermişti.

O dönem çok zor günler geçiren Revna Hanım'ın, hem eşinden hem de kayınvalidesi Aylin Kotil'den çok çektiği konuşulmuştu. Sonunda çekişmekten vazgeçip kendi söylemleriyle 'çocuklarının üstün yararı' için 6 Nisan'da anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Önceki gün sosyal medyada dolaşırken içerik üreticisi Revna Çakır'ın bir paylaşımına denk geldim. Bir ürünün reklamını yapmak için link veriyordu. Ancak asıl dikkatimi çeken altındaki bir yorum oldu.

Yorumda, "Size bir isim versem ah eder misiniz? Valla süper tutuyor ahınız" yazıyordu. Biliyorsunuz: Ömer Sarıgül ve annesi Aylin Kotil, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla 19 Ekim'de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Yani Revna Hanım'ın takipçisi, eski eşi ve kayınvalidesinin hapiste olmasını Revna Hanım'ın ahına bağlamış!



TERAPİ GİBİ SOHBET

D&R ile Şamdan Plus dergisinin iş birliğiyle düzenlenen Kitap Kulübü'nün ikinci konuğu, Dünya Kognitif Terapiler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve 'Amerikan Birliği'nin ilk Amerikalı olmayan başkanı' unvanını kazanmış değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Sungur oldu.

Sungur'un 'Belirsizlikle Barışmak – Kaygı ve Endişeyi Yönetmek' adlı kitabı üzerine D&R Kanyon'da gerçekleşen sohbete, cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.

Katılımcıların soruları ve gündelik hayattan verilen örneklerle ilerleyen bu yazar-okur buluşması, terapi tadında keyifli bir sohbete dönüştü.



ÖZEL KOLEKSİYON ÖDÜLLENDİRİLDİ

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu liderliğinde hayata geçirilen Damat Tween'in İlk Kod-Göbeklitepe'den Flaronsa'ya koleksiyonu, uluslararası arenada ses getirdi. Koleksiyon, dünyanın en prestijli organizasyonlarından Stevie Awards'ta Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

New York'taki ödül törenine katılan Büşra Hanım, "Bu ödül, Türk markalarının doğru strateji, güçlü iletişim ve yüksek vizyonla dünya sahnesinde nasıl fark yaratabileceğinin somut kanıtı" dedi. 12 bin yıllık medeniyet birikimini dünya modasının kalbine taşıyan markamıza koca bir alkış.