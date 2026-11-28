Her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri olan Gala Modern için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern'in 14'üncüsü, 19 Aralık'ta yapılacak ve yine iş dünyasının önde gelenlerini bir araya getirecek.

Gelenek olduğu üzere yine Maya Portakal yönetiminde Gala Modern Destek Yarışı gerçekleştirilecek, Türkiye'den ve dünyadan 10 sanatçının özel eserleri açık arttırmayla satılacak. Geceye katılacak işadamları da yine İstanbul Modern'e destek için müzayedede yarışacak. Bu arada aslında yarış, gala öncesinde başlıyor! Çünkü galaya katılım 500 kişiyle sınırlı ve onlar da davetiye veya biletle değil bağışla katılabiliyorlar.

Bu yıl bağış tutarının 2 bin dolar olduğunu öğrendim. Önce davranan 500 kişi, günler öncesinden 2 bin dolar bağışlayıp galada yerini ayırtmış. 2 bin dolar verip bir de açık arttırmada yardım yarışına girecek konuklar, bunun karşılığında eğlenceli bir gece geçirecek. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde, oyuncu Salih Bademci'nin sunuculuğunu yapacağı gecede eğlence ise Bergüzar Korel'e emanet edildi. Korel, ilgi gören Hatırladıkça konseptinde, özel repertuvarıyla konukları eğlendirecek. Bakalım, bu yıl Gala Modern'e kimler katılacak ve ne kadar gelir elde edilecek?



YAZA DÜĞÜN VAR!

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın birkaç kez evliliğin eşiğinden dönen yapımcı kızları Yağmur Ünal, yaklaşık 1.5 yıldır flört ettiği şef ve restoran yöneticisi Eren Kesimer ile bu kez şeytanın bacağını kıracak gibi! Yağmur, üç yıl flört ettiği Serhan Mark Kohen'den, Eren de dört yıl flört ettiği Şirin Ediger'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra mutluluğu birbirlerinde bulmuştu.

Kulislerde konuşulanlara göre, aşıklar mutlu beraberliklerini önümüzdeki yaz resmiyete dökmeye karar vermiş. Evlendikten sonra oturacakları evi bile kiralayan ve yuvalarını hazırlamaya başlayan çiftin mutluluğu umarım daim olur.



PUANINI YÜKSELTTİ

Türk gastronomi dünyasının iki Michelin yıldızlı öncü şefi Fatih Tutak, dünya çapında da adından söz ettiriyor. Tutak'ın İstanbul Bomonti'de bulunan restoranı, dünyanın önde gelen gastronomi değerlendirme platformlarından La Liste'nin 2027 seçkisinde 100 üzerinden 95.5 puan alarak geçtiğimiz yıla göre 2.5 puanlık yükseliş kaydetti.

Bu arada Fatih Tutak'ın mekanı, bu yıl kazandığı Michelin Yeşil Yıldızı ile sürdürülebilir gastronomi alanındaki yaklaşımını da uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.



YENİ MAĞAZADA YENİ CİCİLERİNİ TANITTI

Sürdürülebilirlik, etik üretim ve zamansız tasarım anlayışını odağına alan Bahar Akbulut, işleri büyüttü. Mayıs ayında mağazasını Nişantaşı'ndaki yeni adresine taşıyan Akbulut, geçen ay da Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde ikinci mağazasını açmıştı.

Vegan ve geri dönüştürülebilir üretim anlayışıyla hareket eden başarılı tasarımcı, farklı tasarımcıların ürünlerine de yer verdiği yeni mağazası için, önceki gün açılış daveti düzenledi. Bahar Akbulut'un yeni cicilerini ve yeni mağazasını görmek için gelenler arasında sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim vardı.



KÖTÜNÜN PEŞİNDELER!

Hafta içinde, şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, 10 yıllık aşklarını, ünlü isimlerin akın ettiği görkemli bir düğünle taçlandırdı; mutlulukları daim olsun. Ancak kötü niyetli insanlar, çiftin bu en mutlu gününde de boş durmadı! Derya'nın düğününde giydiği, Amor Garibovic imzalı özel tasarım, straplez, dantel detaylı, düşük belli gelinliğini dillerine doladılar!

Amor'un her zevke hitap etmeyen farklı bir tasarım çizgisi var. Derya da, farklı bir tasarım tercih etmek istemiş ki, ona gitmiş ve ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Gelin mutlu, damat mutlu... Bir gelinin gelinliğine çirkin yorumlar yapmak yerine mutluluklar dilemek daha kolay ve güzel değil mi! Niye zor ve kötü olana seçiyorsunuz anlamıyorum.



BÜTÜNLÜK YOK

Renkli ceketler, kimonolar, paltolar, elbiseler ve plaj giyimi tasarımlarıyla öne çıkan markasıyla tanınan tasarımcı Elvan Tığlıoğlu bu hafta radarıma takıldı.

Elvan Hanım'ın üzerinde gördüğünüz denim ve bej panelli trençkot, siyah kadife pantolon ve kahverengi süet çanta; tek tek karakterli parçalar olsalar da bir araya geldiklerinde ortak bir stil dili oluşturmaktan çok uzaklar. Farklı dokuların ve renklerin birbirini tamamlaması beklenirken Elvan'ın görünümünde bir bütünlük yakalanamıyor. Katmanlı giyinmek, her parçayı aynı anda öne çıkarmak anlamına gelmiyor!

TREND RADARI



Klasik terzilik anlayışı bu sezon daha rahat, daha hacimli ve zahmetsiz bir tavırla yeniden yorumlanıyor. Oversize omuzlar, geniş paça pantolonlar ve bele oturan kemerli paltolar yeni silüetin temelini oluşturuyor.



Bu sezon desenli fular, kış gardırobunun en kişisel dokunuşlarından biri.



Deri eldivenler bu kış yalnızca soğuktan koruyan işlevsel bir aksesuar olmaktan çıkıyor; görünümün karakterini belirleyen güçlü bir stil tamamlayıcısına dönüşüyor.