Koronavirüs tehdidinin tüm dünyaya yayıldığı günden bugüne sinemada benzer olayları işleyen salgın filmleri önerilerinde bulunduk ancak hâlâ film ve dizilerde Kovid konusu hiç yokmuş gibi davranılıyor. Maskeli oyuncular görelim demiyorum ancak film senaryolarının bir yerinde hayatımızın artık bu kadar merkezinde olan meseleden en azından biraz bahsedilsin! Neden bahsedilmesinde ısrarcıyım? Çünkü ne yaşadığımızı biraz da olsa farklı bir bakış açısından görmeye ihtiyacımız var. Bizim gibi bu salgını yaşayanlarla aynı duygularda olmak, empati yapmak, yeni şeyler öğrenmek istiyoruz.







YAŞAYINCA BEN DE ANLADIM

Benim de tam pozitif olduğum günlerde izlemeye başladığım bir dizide karşıma çıktı Kovid, o kadar mutlu oldum ki... Aynı hisleri paylaşıyorum dizide oynayan karakterle. O ağlıyor, ben ağlıyorum, o fenalaşıyor, ben fenalaşıyorum. Şaka değil inanın bu oldu. Aynen de bahsettiğim gibi gerçekleşti. Başrollerinde Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un oynadığı The Morning Show'un ikinci sezonundan bahsediyorum. Okuyacağınız satırlar dizi hakkında spoiler içerecek. Henüz izlemediyseniz, baştan uyarayım. Dizinin birinci sezonunda Hollywood dünyasının merkezinde yer alan bir sabah programının kamera arkasında sürdürdüğü sağlıksız çalışma ortamının sunuculardan birinin sorumlusu olduğu cinsel taciz vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte gözler önüne serilmesini ve gelişen olayları izledik.

İkinci sezonda ise Alex ve Bradley'nin yarattığı enkazdan sonraki belirsizliklerle dolu gelişmeleri, yeni programın gidişatını ve Kovid konusunun çok güzel işlendiğini gördüm. Ana karakterin Kovid olduktan sonra yayına çıkması ve yaşadıklarını izleyicilerle paylaşması, yayın esnasında öksürürken ara ara fenalaşması gözlerinin dolması o kadar gerçek ki, herkesin aynı duyguyu paylaşmasına sebep oluyor.

Hele bir de benim gibi pozitif olduğunuzu düşünün. Üniversitede online dersimi verirken öksürmekten devam edemedim bir ara. Çünkü kolay bir hastalık değilmiş. Bilmiyorum benim gibi kim yaşadı? Kiminle konuşsam sıfır semptom!

Dizide ise tam da benim başıma gelenleri yaşayan Jennifer Aniston'ın canlandırdığı Alex Levy karşıma çıktı. Dizi konuya farklı bir bakış açısı getirmiş.







KOVİD FİLMLERİ ÇEKİLMELİ

Bir kere bazı sahneler var, ülke ülke karantinaları görüyoruz. Alex'in Kovid oldu diye suçlanması ana konulardan biri. İnsanın hayatında Kovid'den önce ve Kovid'den sonra diye bir dönem başlıyor gerçekten de. İnsanların size karşı o hastalık sürecinde nasıl davrandıkları, hastalık sonrası var onların hayatınızda olup olamayacaklarını belirliyor bence. Çünkü insanlık meselesini tekrar sorguluyorsunuz, dizide de aynen bunlar işleniyor.

Alex hastalık sürecinde çaresiz yatağında ağrılar içinde yatarken birçok insanın gerçek yüzünü görüyor. Yine çarpıcı bir finalle de sezon bitiyor. Şimdi gelin de üçüncü sezonu bekleyin! Kovid durumu gelecek sezonda da devam edecek. İyi ki bu dizide bu konu işlenmiş. Seyir zevkine daha da zevk katmış. Dilerim tüm dünyada birileri bu konunun artık görmezden gelinmesine bir şey söyler de dizilerde filmlerde bu konuyu görebiliriz. Hatta sırf Kovid konulu filmler çekilir de tarihe nasıl tanıklık ettiğimizi farklı bakış açılarından izleriz. Yıllar sonra bu filmleri her izlediğimizde tekrar yaşadıklarımızı birbirimize anlatırız.







BABAMIN KEMANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dün yazımda 2022'de merakla beklenen filmlerden bahsetmiştim. Listeye hep yabancıları koymam eleştirilmiş. Haklı eleştiriye katılarak bugün yerli film önerisi sunuyorum. 2022'nin iddialı yerli yapımlarından biri Babamın Kemanı... Engin Altan Düzyatan'ın keman çalarken inanılmaz performansını fragmanda izledik, filmin gerisinde kim bilir neler var? Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı filmde Düzyatan'ın canlandırdığı Mehmet karakterinin eşini Belçim Bilgin canlandırıyor. Mehmet'in abisi rolünü ise Selim Erdoğan üstlenmiş. Filmin görüntüleri inanılmaz gözüküyor. Şimdi gelin hep beraber 21 Ocak'ı bekleyelim. BKM yapımı filmde; keman virtüözü Mehmet'in hiç görmediği 8 yaşındaki yeğeni ile bağ kurması anlatılıyor. Mehmet'in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan, kızı Özlem'i kardeşi Mehmet'e emanet ediyor. Peki Mehmet geçmişini bırakıp Özlem ile bağ kurabilecek mi? Bunu filmi izlediğimizde göreceğiz. Sıkı bir dramaya hazırlıklı olun.