Sosyal medya yüzünden her ne kadar kendimize itiraf edemesek de bazı hastalıklara maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz yazılarımda en yaygın olan 'fomo'dan bahsetmiştim. Nedir fomo; açılımı 'fear of missing out' ya da Türkçe karşılığıyla 'gelişmeleri kaçırma korkusu'... Belirtileri arasında sürekli sayfa yenileme ihtiyacı hissetme, sosyal medyada online olmadığı zaman huzursuz olma, paylaşılan bir fikrin veya görselin beğeni almaması sonucunda ortaya çıkan duygusal çöküntü örnek gösterilebilir. 2022'de 'fomo'nun zirve yapması bekleniyor ancak başka hastalıklar da gündemde. Nedir onlar?







WHATSAPPITIS: Uzun süreli mesajlaşmalar sonucu parmaklarınızın uyuştuğunu, karıncalandığını hissedersiniz. İşte o anlar çoğaldıkça el ve kollardaki sinir, kas , tendon ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan whatsappitis'e yakalanabilirsiniz. Bu durum kan akışında problemlere de sebep oluyor aman dikkat!

ADINI SÜREKLİ GOOGLE'DA ARATMA HASTALIĞI: Sürekli beğenilme arzusunun sebep olduğu psikolojik bir problem. Beğenileri ve yorumları an ve an takip etme isteği, kendi ismini sürekli Google'da aratma hastalığı 2022'de giderek artacak. Hal böyle olunca da sosyal medyanın sebep olduğu psikolojik problemler ortaya çıkacak.







NOMOFOBİ: 'No mobile phone phobia' yani telefonsuz kalma korkusu... Z kuşağını şimdiden ele geçirmiş durumda. 'Telefonsuz tuvalete bile gitmiyorlar' diye tepki gösteren ebeveynler, çocuklarının yastığın altında telefonla uyumalarına da dikkat çekiyor. Telefona bakılmadan geçen akşam yemekleri ise günümüzde hayal gibi.

PLAGOMANİ: Bu hastalık korkarım birçoğumuzda var. İtiraf ediyorum ben sendromda başı çekenlerdenim. Plagomani, teknolojik aletlerinin şarjını yüksek olarak görme isteği olarak tanımlanıyor. Şarjı biraz düşük görsem hemen şarj aleti aramaya koyuluyorum ben, sarjım yüzde 80'lerdeyken bile. Plagomanin gururunu şimdilik taşıyorum, bakalım 2022'de bu durum ne gibi kaygılara sebep olacak.







KADIN YELKEN TAKIMININ DAVASI SONUÇLANDI

Yelken dünyasında kadının varlığı ve başarılarının giderek arttığını ara ara gündeme getiriyorum. Bu kez de o şahane kadınlardan oluşan yelken takımının haklı zaferlerinin dava sonucunu paylaşmak istiyorum. Onları ilk olarak 2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda kadınlar kategorisinde şampiyon olduklarında izledim. Gurur duydum çünkü 3. gün yarışlarında kendi sınıflarında yarışan tüm erkek takımları geçerek birinci oldular. Lena Ayan ve takımı Angels of CMC Holding- Goblin 3'den bahsediyorum... Geçtiğimiz günlerde bir yarışta büyük haksızlığa uğradılar. Şamandıraya doğru yol alırken MSI Sailing Team, cenovasını ayıbacağı yaparak kullandığı için orsalayamadı ve hem rakibine yer tanımadığı hem de bumbası direğine çarparak temasa yol açtığı için rüzgar altındaki Angels of CMC Holdng-Goblin 3 tarafından protesto edildi. Yarıştan sonra görülen duruşmada Protesto Kurulu kural hatası yaptığı gerekçesi ile MSI Sailing Team ile bu pozisyonda rakibine hakaret ettiği iddiasıyla Angels of CMC Holding-Goblin 3 hakkında diskalifiye kararı verdi. Yarış ilanında 'temyize başvuru hakkı yoktur' deniliyordu ama yaşadıkları bu denli haksızlığa tahammülü edemeyen Lena, davası için çok uğraştı ve sonunda kazanmayı, derecesini geri almayı hak etti. Haksız yere diskalifiye edilmişlerdi ve olması gereken oldu. İzlediğim videolarda bir kadının birinciliğe doğru giderken erkek takımın bunu hazmedemeyip saldırmasından başka bir şey göremedim. Dolayısıyla hak edilmiş derece kadınların oldu.