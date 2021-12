Şu günlerde New York'ta en çok; ABD'li yatırımcı ve koleksiyoner Michael Steinhardt'ın yasa dışı yollardan elde ettiği 180 parçalık tarihi eseri, yeniden ülkelerine iade edeceği açıklaması konuşuluyor. Söz konusu eserler arasında Türkiye'den kaçırılan bir parçanın da bulunduğu ve eserin yaklaşık 3.5 milyon dolarlık bir değere sahip olduğu söyleniyor.







Konu aslında 2017'de ortaya çıkıyor. Manhattan Savcılığı, Michael Steinhardt'ın koleksiyonundaki bazı parçaları, ABD'nin en büyük sanat müzesi olan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde (MET) sergilenmek üzere geçici bir süreliğine vermesi ve bu eserler arasında Lübnan'dan getirilen bir heykelin dikkat çekmesi üzerine 2017 yılında soruşturma başlatıyor. Savcılık, söz konusu soruşturma sonunda, hem bu heykelin hem de Steinhardt'ın koleksiyonundaki çok sayıda parçanın ülkeye yasa dışı yollardan getirildiğini tespit ediyor.







Steinhardt konuyla ilgili savunmasında, sahip olduğu tüm eserlerin yasal olduğuna inandığını dile getirse de savcılık buna inanmıyor ve bir açıklama yayınlıyor. Açıklamada, "Steinhardt, davranışının hukuki olup olmadığına bakmadan, satın aldığı eserlerin yasal olup olmadığı ile ilgilenmeden ve ortaya çıkan ağır kültürel tahribatla hiç ilgilenmeden, çalıntı eserlere karşı haydutça bir iştah ortaya koymuştur" ifadesini kullanıyor.

Finalde ise itibarını korumak adına New York Manhattan bölge savcılığı ile anlaşan Steinhardt, hakkında cezai takibat yapılmayacağı garantisi karşılığında, toplam değeri 70 milyon dolar olan eserleri, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere iade etmeyi kabul ediyor. Steinhardt ayrıca bundan böyle antik eserleri koleksiyonuna katmayacağını bildirmiş.







Milas'tan kaçırılan geyik başı kantharos Michael Steinhardt'ın iade etmeyi taahhüt ettiği eserler arasında Muğla'nın Milas ilçesinden kaçırılan, M.Ö. 400'lü yıllara ait, maddi değeri yaklaşık 3,5 milyon dolar olan geyik başlı bir kantharos (kadeh) da bulunuyor.

Steinhardt'ın eserlerini iade edeceği diğer ülkeler arasında ise Mısır, Yunanistan, İsrail ve Suriye de yer alıyor. Film gibi hikaye gerçekten, dört gözle eserlerinizin ülkemize iadesini bekliyoruz ayrıca Steinhardt'ın antik bir eseri koleksiyonuna katmayacağını açıklaması da güzel bir farkındalık, dönüşüm, tabii gerçek ise...







BAVUL UNUTMA NUMARASI DA NEDİR?

Seyahatlerde hepimizin kabusudur, bavulumuzun kaybolması, hasar görmesi veya içinden bir şeylerin kaybolması. Meğer birçok kişi için bavul bırakma adeta bir maceraya dönüşmüş. Miami, New York iç hat uçağında şöyle bir konuşmaya şahit oldum "Eve dönerken hep bavulumu alanda bırakır çıkar giderim. Zaten havayolu şirketi bavulu bulduğunda eve gönderiyor ben de yorulmamış oluyorum. Ha zarar verirlerse de öderler." Bakış açısına bakar mısınız? Yolcu ve bavul asırlardır seyahate çıkıyoruz bir kere aklımın bir köşesine düşmedi şu düşünce. İşin komik tarafı Türkiye'den bir arkadaşımla konuşurken "Ben de çok yaptım, ne var ki" dedi. Meğer bu popüler bir bilinç biz habersiz kalmışız. Bavulunuzun kaybolması halinde gittiğiniz yerde giyecek bir şeyiniz olmaması nedeniyle havayolları makul alışveriş için belli ödemeler yapıyorlarmış. Bütün araştırmalara rağmen bavulunuz bulunmadıysa havayolu şirketi size, örneğin 15 kg olarak belirlenmiş bavulunuz karşılığında 300 dolar ödüyor. Suistimale çok açık bir konu önceden havayolu şirketleri macera ruhluların talep ettiği miktara göre ödeme yapıyormuş neyseki bunun kötüye kullanımı tespit edilmiş ama tam çözülmüş de değil. Yakın zamanda havayolu şirketleri kimsenin kaybolan bavulunu evlere yollamıyoruz gelin alın derlerse belki kaybolan bavul sayılarında azalma olur. Çünkü her kaybolan gerçek değil, bavulunu taşımak istemeyenlerin macera ruhluların girişimi. Bu arada havaalanında unutulan bavullar eğer uzun süre ortaya çıkmazsa açık artırmayla satılabiliyor bunun da takipçileri koleksiyoncuları çıkarsa şaşırmam.