Yapılan araştırmalar, çoğu kişinin mutluluğu sahip olunan eşyalarda değil, deneyimlerde bulduğunu gösteriyor. Amerika'da olduğum süre zarfında dikkatimi çeken şey; insanlara sürekli 'Eşya satın almayın, deneyim satın alın' mottosunun yüklenmesiydi… Hepimiz mutluluğu bir yerde arıyoruz; kimi sahip olduklarıyla mutlu, kimi deneyimlerle… Ancak günün sonunda değişmeyen gerçekler var, bu konuda psikologların tespitleri; sahip olana kadar büyük bir istek, haz oluşuyor, sahip olduktan sonra mutlu olmadığımızın farkına varıyoruz.

Bir araba, bir ev, bir tekne, daha büyüğü, daya iyisi derken insanlar mutsuzlaşıyorlar.







KISA SÜRÜYOR!

Peki neden? 20 yılı aşkın süredir para ve mutluluk arasındaki ilişkiyi araştıran Psikoloji Profesörü Thomas Gilovich, Psychological Science Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; "Bizi mutlu eden şeyleri satın alıyoruz, ancak kısa süre içerisinde varlıklarına alıştığımız eşyaların mutluluğumuza etkisi kalmıyor" diyor. Özetle yeni eşyalar almak bizi sadece kısa bir süreliğine tatmin ediyor. Pahalı şeyler satın almak yerine, müze gezmek, outdoor aktiviteleri yapmak, beceriler edinmek daha çok mutluluk veriyor.

Aslında karakterimizi oluşturan sahip olduklarımız değil, yaşadığımız deneyimlerin toplamı... Deneyimlerle dönüşüyoruz.



BU GÖKDELENE ETEKLE GİTMEYİN!

New York'ta her şey deneyim üzerine kurulu; restoranlardan tutun da alışverişe, müzelere, parklara kadar her yerde, yeni bir şey deneyimliyorsunuz. Şehrin en yeni gökdeleni Summit One Vanderbilt da açıldığı günden bugüne, New York'ta ilk yapılacaklar listesinin başında yer almaya başladı. Peki bunu kısa zamanda nasıl başardılar? Zirveye çıktığınızda inanılmaz bir New York manzarasını görmek için herkes heyecanlı evet ama bu gökdelende çok daha başka, büyülü bir atmosfer var. Girişte gözlük ve galoşlarınızı alıyorsunuz. Yüzlerce ayna ve ışık gösterisiyle karşılacağınız için gözlerinizi düşünmüşler ve bu deneyimleri izlemeniz ve yere yatabilmeniz için hijyen önemli, galoş da bu sebeple veriliyor. Binadan en tepeye çıkarken asansörde ışıklar ve müzikle havaya giriyorsunuz. Asansörden inince ışık ve ses şovu karşılıyor.







Buradan sonra bir koridordan geçen ziyaretçiler renkli ışıklarla süslenmiş aynaları görüyor. Enstalasyonda şehir manzarası yansıtılıyor. Bir odaya girdiğinizde bulutlardan oluşan bir dijital art'la karşılaşıyorsunuz. Girişte suratınızı scan eden sistem QR kodunuzu okuttuğunuz takdirde, sizin yüzünüzü sanat eserinin içine koyuyor ve bulutların arasında kendinizi görüyorsunuz. Amerika'da birçok gazete, 'Bu gökdelene giderken etek giymeyin' diye yazmış. Düşünüyorum da bu bizde olsaydı kim bilir nasıl yanlış anlaşılmalar olurdu. Halbuki çok basit bir uyarı, yerler yansıma yapıyor ve etekle pek de rahat edemiyorsunuz. Hatta Summit, bununla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Mekanın doğası ve yansıtıcı ve şeffaf döşeme malzemelerinin varlığı nedeniyle Summit'in tadını tam anlamıyla çıkarmak için pantolon, şort veya içlik giymenizi öneririz diyorlar. 'Yansıtıcı yüzeylerde yürümekten rahatsız olan misafirlerimiz için mekan boyunca yansıtıcı olmayan bir mahremiyet yolu sunuyoruz' diyorlar uyarıda. Öyle hoşuma gitti ki, yolunuz New York'a düşerse bu muazzam deneyimi özellikle günbatımında deneyimlemenizi öneririm.



2021'DE EN ÇOK HANGİ FİLMLER TARTIŞILDI?

Twitter, 2021 yılı içinde dünya çapındaki kullanıcılarının en çok hangi filmler hakkında konuştuğunu açıkladı. Twitter verilerine göre 2021'in en çok tartışılan filmi, Zack Snyder'ın HBO Max için yeniden düzenlediği 4 saatlik Zack Synder's Justice League… Warner Bros.'un filmi yayınlamasında, hayranlarının Twitter üzerinden başlattığı #ReleaseTheSnyderCut hareketinin de etkisi olmuştu.







Marvel filmlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı listenin ikinci sırasında ise, bu hafta vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home yer alıyor. Türkiye'de böyle bir araştırma yapılsa, parayla TT yapılan filmlerden çok da doğru bir sonuç elde edemeyebiliriz. Spider Man'e sözüm yok ama kesinlikle doğrudur.