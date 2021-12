Sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Art Basel Miami'nin gerçekleşeceği hafta Miami'de adeta bir sanat şöleni yaşanıyor. Paralel olarak gerçekleşen Art Miami, Scope, Untitled, Spectrum, gezdiklerimden sadece birkaçı, neredeyse her güne bir fuar düşüyor. İlk Art Basel Miami'den başlıyorum. Bu yıl fuarın en öne çıkan bölümü NFT oldu. Öğrendim ki izdihamın sebebi kripto para Tezos sponsorluğunda gerçekleşen sergide ziyaretçiler kendi yapay zekâ portrelerini ve NFT'lerini oluşturabiliyor olmasıymış, gerçekten de inanılmaz bir deneyim.







EFSANE GERİ DÖNDÜ

Art Basel Miami'de en çok dikkatimi çeken eserler daha önce duvara bantlı muzu 120 bin dolara satılmasıyla günlerce konuşulan Maurizio Cattelan'ın güvercinleri ve Daniel Arsham'ın Eroded Porsche 911'i oldu. Bazı yabancı kaynaklarda 'Art Basel muz sanatçısı, ölü güvercin sürüsüyle geri döndü' şeklinde başlıklar okudum. Gerçekten de efsane geri döndü gibi bir durum vardı fuarda, çünkü güvercinlerin verdiği mesaj oldukça ilgi çekti. İtalyan sanatçı, Cattelan'ın güvercinleri, aşağıdan gelenlerin hareketlerini yukarıdan 'gözlemliyor', içerisi ve dışarısı, neyin görüldüğü ve kimin gördüğü arasında farklı bir sınır olduğunu düşündürüyor.







Sanatçı eser için; "Truman Show'daki gibi sürekli gözetim altında olduğumuz bir toplumda yaşıyoruz; sonuna kadar olup bitenlerin öznesi mi yoksa nesnesi mi olduğunuzu bilmiyorsunuz" dedi. Fuarın en konuşulan eserlerinden Daniel Arsham'ın Eroded Porsche 911 (2021) başlıklı yeni bir çalışması, yerel bir Miami koleksiyoncusuna Perrotin'de 500 bin dolara satıldı. Eser, fosilleşmiş görünmesi için epoksi reçine ve polimerle dökülen eski model bir arabanın beyaz tonlu bir kopyası.







KUYRUK OLUŞTU

Miami sanat haftasında Refik Anadol'un dev eseri Faena Miami beach'te sanatseverlerle buluştu. Machine Hallucinations- Coral Dreams eserini izlemeye gelen herkes büyülendi. Seyir zevki yüksek bir iş koymuştu yine Refik, eserin önü gündüzü ayrı gecesi başka kalabalıktı özellikle gün batımında eşsiz manzarayla beraber uzun kuyruklar oluştu. Dilerim bu eser gibi bir çalışmasını Türkiye'de bir sahilimizde görürüz. Refik Anadol ile Fenada sohbet ettiğimiz sırada eseri zor yerleştirdiklerinden bahsetti izinlerden ziyade fırtınasıyla ünlü Miami'de havanın bozması durumunda 8 metrelik eser zarar görebilirmiş ama her şeyi en ince detayına kadar planlamışlar. Peki, eseri 850 bin dolara satıldığı doğru mu diye sorduğumda ise doğru ama sanat 850 bin dolar teknik alt yapısıyla beraber 1.35 milyon oldu dedi. İyi bir koleksiyoner tarafından alınmış eser ve Faena müzesinde yer alacakmış. Bu arada Refik Anadol ile gururlanacağımız bir detay daha New York'un en önemli müzesi Moma'nın NFT koleksiyonuna girmiş.







ÖZMENOĞLU ART MİAMİ'DEYDİ

Başarılı sanatçı Ardan Özmenoğlu ile Miami uçağında karşılaştık, o da Art Miami'ye Fremin Gallery New York ile katılacağını söyledi. Art Miami'ye gittiğimde eserin dakikasında Miami'de yaşayan iyi bir koleksiyonerin aldığın öğrendim. Eserin adı: Beauty Ballons, güzelliğin balon gibi şişirilip sönmesinden bahsediyor. Aynı zamanda eser kare ve daireden oluşuyor ve her farklı resimde balonun rengi ve yönü değişiyor.







ÖRNEK GENÇLİK VE KÜLTÜR FESTİVALİ

Ben Miami'deyken neden Türkiye'de gençlik ve kültür festivalleri yok derken meğer tam da o gün hayata geçen bir festival olduğunu öğrendim. Tuzla Belediyesi'nin Tuzla Marina'da düzenlediği, 'Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali'nden bahsediyorum. Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen el zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek festival 15 gün sürecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Amacımız geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize medeniyetimizin var olan kültürümüzün potansiyelini onlara özümsetip geleceğe birlikte adım atmaktır" diyor. Festivalde özellikle sevdiğim bölüm, açılışında gelirinin tamamının yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlamak amacıyla mezat düzenlenmiş olması.