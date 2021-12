Kadının sporda daha çok rol almasını hedefleyen, farkındalık yaratan projeler her zaman ilgimi çekmiştir ama 'Yarının Sultanları' projesi gerçekten çok başka... "Yapamazsın" diye kodlanan toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak, kız çocuklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen örnek bir iş birliğinden bahsediyorum... Proje bu yıl itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun davetiyle, canlı canlı projenin Gaziantep etabının antrenmanlarına katıldım ve detaylarını öğrendim...







Yarının Sultanları neden önemli bir proje? Bir kere ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına voleybolu sevdirmeyi amaçlarken, Bitlis, Elazığ, Muğla ve Gaziantep gibi uzak bölgelerden yeni filenin sultanlarının keşfedilmesini sağlıyor. Projenin mimarı Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti. Kendisine çocukların en çok sorduğu soru şu: "Nasıl Ebrar gibi olurum?" "Olursunuz" diyor Guidetti, "Yeter ki isteyin" diye de motive ediyor onları.







Bakan Kasapoğlu; spordaki temel hedeflerinden bahsederken; "Öncelikle sporun tabana yayılmasını, yeteneklerin keşfedilmesini ve her insanımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü anlamda sağlanmasını istiyoruz" diyor. En alkışlanması gereken açıklaması da şu bence: "Kadın odaklı spor diyoruz, kadınlarımız sporda önceliğimiz. Bu anlamda 'Yarının Sultanları' projesi, kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından bir tanesi."







Çok yaşasın sayın Kasapoğlu çünkü kadına değer veren, kadın odaklı projelere destek verenleri gerçekten özlemiştik, çoğalarak artması dileğiyle...

Bu arada ülkemizde futbolun en sevilen ve en çok takip edilen spor dalı olduğu bir gerçek ancak Türk sporunun en başarılı branşı olan kadın voleybolunun uluslararası başarılarını göz ardı etmemek gerek.







YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de neredeyse nüfusun yüzde 70'i kıyı şeridinde yaşıyor ancak nasıl bir paradoks ki yüzme bilmeyen kişi sayımız çok. Kimse çaktırmıyor, "Bu yaştan sonra bununla mı uğraşacağım?" diyor ama bunun yaşı yok. Büyük küçük herkes için şahane bir proje hayata geçirildi. Adı Yüzme Bilmeyen Kalmasın. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine bugüne kadar 2 milyon 583 bin 730 kişinin katılım sağladığını öğrendim. İnanılmaz bir rakam, giderek de artıyormuş çünkü havuz sayılarımız da artıyor. Örneğin Antep'te Türkiye'nin en büyük havuzunun açılışında yüzlerce yüzücünün yetiştiğini, ciddi bir talep olduğunu gözlerimle gördüm. Avrupa'nın en modern yüzme havuzlarından biri olan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, 3 bin 570 kişilik seyirci kapasitesine sahip.







BU TAKVİM DİĞER YILLARDAN ÇOK FARKLI

Ünlü müzisyen Bryan Adams'ın iyi bir fotoğrafçı olduğunu biliyor muydunuz? Pirelli 150'nci yıl dönümünün kutlandığı özel yılda 2022 takviminin çekimlerini gerçekleştirdi. Bu takvim diğer yıllardan farklı çünkü 1960'lardan günümüze uluslararası müzik yıldızlarının bir kutlaması gibi. Adams, On The Road (Yolda) temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki hayatlarından kareler yakalamış. Kanadalı müzisyenin takvim için bestelediği 'On the Road' şarkısı da yeni albümünde yer alıyor. 48'inci edisyonda Kali Uchis havuz başında, Saweetie otelden çıkış yaparken, Cher ise kuliste görülüyor. Normani'yi ses provasından önce dinlenirken, Jennifer Hudson'ı salona gelirken, arka kapakta da yer alan Iggy Pop'u konser öncesinde, Bohan Phoenix'i konser sonrası otelde ve Rita Ora'yı da konserden sonra görüyoruz.