Mucize dolu şahane bir yıla uyandığımız bir gün bugün, hoş geldin 2022. Bu ne iyimserlik şimdi böyle demeyin çünkü her şey olmasa da pek çok şey bizim elimizde. 2021'de yaşadığımız olumsuzlukları, kötü anıları geride bırakabileceğimiz yeni bir sayfa bu, ben umutluyum, inanıyorum.







Gelin ruhumuza iyi gelen şeyleri bir bir yapalım bu yıl, hayalleri gerçeği dönüştürmek için çabalayalım... Sevdiğimiz insanlara daha çok zaman ayırıp daha çok sarılalım. Daha çok üretelim, yaptıklarımızla yetinmeyelim, daha iyisini yapmaya çalışalım. Çok gezelim, gidemediğimiz, aklımızda merak uyandıran yerleri keşfedelim. Birilerini suçlamayı, şikayet etmeyi bırakıp kafayı iyiliğe yoralım. Nilgün Marmara'yı dikkate alıp, beklentimiz yokmuş gibi davranıp içimize dünyalar sığdırmayı bırakalım, yorulmayalım artık. Şiddetin değil, huzurun olduğu bir yılı konuşalım. Daha çok iyilik yapalım, yapalım ki o iyilik başkalarına da bulaşsın, farkındalık yaratsın, dünyayı iyilik kurtaracak kalıbına daha çok tutunalım ki gerçek olsun. Dertsiz, tasasız, huzur dolu, sağlık, mutluluk, aşk ve sürprizlerle dolu bir yıl olsun.

Peki 2022'den ne bekliyoruz? Liste yapmadıysanız gelin filmlerden, müzelerden, sergilerden başlayalım... Sizin de aklınızda bulunsun. 2022 aynı zamanda da sanat dolu bir yıl olsun...









MERAKLA BEKLENEN FİLMLER

'Batman', 'John Wick Part 4', 'Avatar 2', 'Mission: Impossible 7' uzun zamandır beklediğimiz filmler, onlara nihayet bu yıl kavuşuyoruz. 'Batman', Bruce Wayne'in Gotham'daki suçla mücadelesinin ilk yıllarını takip edecek. Bu bilgi ötesinde film hakkında çok az şey biliniyor, bu yüzden de çok merak ediliyor. 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak 'Batman'in yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Batman/ Bruce Wayne'in kendi versiyonunu yaratırken Kurt Cobain'den esinlendiğini açıkladı. Filmde Nirvana'nın 'Something in the Way' şarkısının kullanılması hiç de tesadüf değil özetle... Köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı 'John Wick' filminin dördüncü devam halkasının çekilmesi gerçekten de inanılır gibi değil. Serinin ilk üç bölümü New York City bölgesinde geçse de hikaye, Wick'in intikam ve yeniden emeklilik yolculuğundaki uluslararası seyahatlerini, ikinci filmde ise Roma'ya adım attığını göstermişti bizlere... Üçüncü bölümde Wick'in Fas'a kaçtığını gördük. Bu filmde ise 3 ayrı ülkeye gideceğiz; Japonya, Almanya, Fransa. Filmin vizyon tarihi belirsiz.







James Cameron imzalı 'Avatar'ın devamı ise toplamda 4 film halinde yayınlanacak. 'Avatar'ın dört filminin toplam maliyetinin 1 milyar dolar olduğu biliniyor, vizyon tarihi ise yine belirsiz. 30 Eylül'de sinemalarda yerini alacak 'Mission: Impossible 7' eminim yine gişe rekoru kıracak. Serinin yıldız oyuncusu Tom Cruise'un motosikletli sahneleri şimdiden en çok konuşulanlar arasında.







MÜZELER

Fotografiska: New York'ta gezerken hayran kaldığım dünyanın en büyük fotoğraf müzelerinden Fotografiska, pandemi ve Brexit sebebiyle Londra yerleşkesinin açılışını iptal etmişti. Stockholm merkezli müze, 2022 yılının sonbaharında Shanghai, kış aylarında ise Berlin yerleşkelerinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fotografiska'nın bir sonraki yerleşkesinin ise Miami'de 2023 yılında açılması planlanıyor. Fotografiska'nın Türkiye'de açılacağı da konuşuluyor ancak henüz net bir anlaşma yok, merakla bekliyoruz.

İstanbul Modern: 2022'de merakla beklenen müzelerin başında Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern yer alıyor. Centre Pompidou ve Fondation Beyeler gibi birçok kültürsanat merkezinin de mimarı olan Renzo Piano imzası taşıyan bina, çok yakında Galataport'ta açılacak.







SERGİLER

Piyalepaşa İstanbul'da yer alan Polat Piyalepaşa sanat galerileri artSümer, Merkür, Zilberman ve Pi Artworks şimdiden 2022'nin en konuşulacak sergilerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Galerilerin herbiri yıl boyunca altı sergi düzenleyerek, toplamda 24 sergi ile sanat severleri zengin bir seçki ile buluşturacak.







Basim Magdy'nin artSümer Galeri'deki 'Kırık Ses Dalgaları Havuzundaki Nokta - a Dot in a Pool of Broken Sound Waves' isimli sergisinde pandemi öncesi hazırladığı M.A.G.N.E.T isimli 16 milimetrelik videoyu çok merak ediyorum. Aynı şekilde Merkür Galeri'de Burcu Perçin'e ait 'Yeniye Yükseliş- Ascend to New' isimli sergi de ilk ziyaret edeceklerim arasında.