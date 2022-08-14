Bodrum'daki yaz başından beri bitmek bilmeyen yol çalışmaları artık isyan noktasına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde saat 02.00 suları eve dönerken yol kenarındaki çukura bir arabanın düştüğünü gördüm. Yol çalışması olduğuna dair uyarı levhası bile yoktu! Çukurun içine insan, köpek, kedi de düşüyor, ama herhangi bir koruma da yok. Çukur öyle küçük de değil, epey büyük, çok tehlikeli. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?







TURİSTLER DE ŞAHİT

Sabah yürüyüşüne çıkıyorum, yol komple kazılmış durumda, yine kenarda ne bir uyarı var ne de koruma! Yol çalışması değil mezar sanki... Söylediklerim abartılı gelmesin, çukur derinliğinin ne kadar tehlikeli olduğunu görmeniz için çukurun içine bizzat girdim. Ayrıca bu yol gemi limanına gidiyor, tüm turistler buradan geçiyor, halimize bakar mısınız? 5 kilometrelik yol toz, toprak ve moloz içerisinde. Trafik ise kullanılamaz halde. Bu çalışmaya ağustos yerine eylülde başlansa; ocak yerine şubatta biter. Ağustosta başlamanın ısrarı neden?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yunan adalarında, umurunda değil... Başkan enerjisini festivallere, Yunan adalarına, sergilere, konserlere vereceğine biraz da yol çalışmalarına verse... "Bizlik bir durum yok" deniliyor sürekli, tamam bir kere de sizlik bir durum olsun sayın başkan... Sürekli Bodrum'dan kalbinde insan, hayvan ve doğa sevgisi olanlara merhaba diyorsunuz, çukura düşen insan, kedi, köpekler var, bu mu sizin sevginiz?

Güvenlik önlemleri alınarak bir yol çalışması yapılamıyor mu? Yol çalışmaları sürecek biliyoruz ancak kalbinde Bodrum sevgisi olan herkes kenarlarına bir koruma konulmasını ya da uyarı levhası asılmasını istiyor, bilginize...







BİR SATRANÇ MÜZEMİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız Özgül Özkan Yavuz'un müze ziyaretlerini takip ediyor, sayesinde her geçen gün gidilecek müzeler listeme yenisini ekliyorum. En son Ankara'da bulunan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni aldım listeme. Akın Gökyay'ın 1975 yılında başladığı ve 412 satranç takımına ulaşan satranç koleksiyonu, 31 Ocak 2012 tarihinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Koleksiyon, Türkiye'deki tescilli, ilk ve tek satranç koleksiyonu. Kültürel çağrışımları ve alındığı ülkelerin özelliklerini görmenin mümkün olduğu 719 satranç takımının olduğu ulaşan koleksiyonda; çocuklara hitap eden Harry Potter, Asteriks ve Şirinler gibi tematik setler, tarihi ve politik karşılaşmaları yansıtan setler ve bir tema etrafında oluşturulan setler yer alıyor. Madagaskar'dan Şili'ye, Fransa'dan Kazakistan'a ve Türkmenistan'dan Meksika'ya kadar 110 ülkeden temin edilen satranç takımlarında tarihsel olayları ve her bir coğrafyaya özel kültürel etkileri görüyoruz. Dilerim bir satranç müzesi de İstanbul'a açılır.