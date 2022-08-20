Araştırmaların birçoğu IQ'nun insan başarısındaki etkisinin aslında az olduğunu ortaya koyuyor. Mesele IQ değil meğer CQ'ymuş. "O da ne?" dediğinizi duyar gibiyim; tanıştırayım kültürel zeka. CQ'su yüksek kişilerin liderliği üzerine okuduğum bir makale uzun uzun CQ'su eksik, IQ'su yüksek olanların başarısızlıklarını düşündürttü bana. Şu sıralar CQ'su yüksek liderler aranmaya başlamış iş dünyasında...







Yeni dünyada CQ çok konuşulacak çünkü CQ'su yüksek kişiler sorgulayıcı, deneyime açık, orijinal fikir üreten, konformizme karşı ve komplike sorunlara basit çözümler getirdikleri için iş hayatında oldukça başarılılar. Son dönemde Amerika'da liderler, kültürel zekasına yani CQ'suna göre seçiliyormuş. Örneğin, CQ yeteneğinin liderlik rollerine sağladığı katkı üzerine Güney Afrika Üniversitesi Profesörü Reiner Steyn'in yaptığı çalışmada; "İnsan kaynakları uygulayıcıları, genel olarak daha yüksek düzeyde CQ ve özellikle üst bilişsel ve motivasyonel CQ sergileyen liderleri seçmeye odaklanmalıdır" diyor.







Yüksek düzeyde kültürel zekaya sahip çalışanlar, bir organizasyondaki bilgi boşluklarını kapatmada önemli rol oynuyormuş. Kültürel zekası olanlar, yenilikçiliği ve yaratıcılığı artırma potansiyeline de sahiplermiş. Bu tür yetenekler, sadece zeki olmanın, duygusal olarak olgun olmanın ve/veya iyi genel sosyal becerilere sahip olmanın ötesine geçiyor. Özetle CQ'yu yükseltin, aksi takdirde IQ'nuz istediği kadar yüksek olsun, iş hayatında işiniz zor.



Kırılan dişi bırakın yolları düzeltin

Bodrum'da siyaset oldukça karışık şu sıra... MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi'nin 'Bodrum'un hali içler acısı' başlıklı basın açıklamasına, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan tepki göstererek "Sayın Bilgi'nin Bodrum'dan haberi yok" dedi. Tartışmaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de katıldı.







Herkesin birbirini suçladığı kavgadan öteye gidemeyen açıklamalar hepsi... Aras, Gökmen'e seslenerek "Sayın Gökmen, hastane inşaatına başlandığında yeni doğan çocuklar okula başladı, fakat hastane halen açılmadı. Bu nedenle siz, ilçe başkanımızın kırılan dişini düşünmeyi bırakın, 7 yıl sonra nihayet açılacak hastanemizin psikoloji servisinde detaylı bir muayene olun, yaptığınız bu tuhaf çıkışlar iyiye alamet değil" dedi. Sayın başkan siz de kırılan dişi bir kenara bırakın lütfen, bitmeyen yollar, akmayan sulara bir müdahalede bulunun!



Hüsamettin Hoca'nın atölyesi Bodrum'da

Sanat dünyasındaki birçok ismin hocası, Baksi Müzesi'nin kurucusu, ressam, akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 37 eserinin yer aldığı 'Atölyenin Belleği' başlıklı kişisel sergisini Bodrum'da açtı. Sergiden içeri girer girmez Anadolu kültürüyle buluşuyorsunuz; zaman, mekan, sanat uyumu öyle kusursuz ki... Eserleri incelerken toprak, bellek, gurbet, yalnızlık, kavuşma ve kayboluş olguları üzerine düşünüyorsunuz...







Koçan sergisi ile ilgili şunları söyledi: "Sanatçının atölyesi beynidir, kalbidir ve içinde yaşadığı dünyadır. Dönüp dolaşıp tüm bu birikimleri uygulamak için bir mekana ihtiyaç duyar, o mekan da sanatçının atölyesidir.







Bu nedenle de 'Atölyenin Belleği' sergimde tanıklıklarımı izleyiciyle olanaklar ölçüsünde paylaşmak istedim. İzleyici bu sergide daha çok bir gölgeyle, farklı malzemeyle, Anadolu kültürü ile karşılaşacak. Elbette bastırılmış sözler, yalnızlıklar, suskunluklar, korkular, bu gölgenin yolculuğuna katılmış olacak."