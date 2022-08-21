NFT'ler her ne kadar düşüşle gündemde olsalar da yenilikleriyle, yeni kullanım alanlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Açılımı "Nonfungible Token" yani "Değiştirilemez Token" olarak ifade edilen NFT'lerle yakın gelecekte konserlere, maçlara, tiyatrolara girebileceğinizi biliyor muydunuz? Çok ünlü Amerikan bilet satış şirketi, verdiği bir iş ilanında, NFT biletleme araçları konusunda tecrübeli mühendisler aradığını belirtti. Yakında kripto para cüzdanlarımızda bilet olarak NFT'ler taşıyacak ve etkinlikle- re girişte kod okutarak gireceğiz. Ayrıca premium tarzda biletlerin özel NFT koleksiyonu haline gelmesi ya da kombine tarzında NFT'ler üretilmesi de sürpriz olmayacak. Özetle NFT'ler şimdi de bilet endüstrisini etkisi almaya hazırlanıyor. Fransa'da yetkililer, 2023 Rugby Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda hayata geçirmek üzere NFT biletlerini kullanma planlarını açıklamıştı. Sadece maç bileti değil, bir maymun fotoğrafı göstererek dilediğiniz etkinliğe ya da özel etkinliklere girebileceğiniz bir NFT düşünün. Bazen maymun bazen bir balık fotoğrafı kullanabileceğiniz sadece private etkinliklerde kullanılacak NFT'ler, çok popüler olacağa benziyor.









KARABORSAYA SON!

Biletleme endüstrisine değiştirilemez jetonların girişinin, bilet satıcılarına muazzam bir fayda sağlayacağı öngörülüyor. Nedeni ise NFT biletleri, bir blockchain ağı üzerinde yer aldıkları için kolayca doğrulanabilir ve bu biletlerin üzerinde değişiklik yapılamıyor olması sayesinde kötü niyetli kişilerin sahte biletler basması ve dağıtması engellenebilir. Dahası, etkinlik organizatörleri ve sanatçılar, birinci ve ikinci el bilet satışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurken bir yandan da fanlarla uzun bir süreli bir ilişki kurabililir. Karaborsa bilet satışın engellenmesi NFT biletlerin en güzel avantajlarından. Biletler ikinci el piyasasında NFT olarak satıldığında organizatörler, mekan, sanatçılar ve sporcular belli bir oranda komisyon kazanacak. Bu da etkinliği gerçekleştiren bütün taraflar için ekstra bir gelir anlamına geliyor. Son olarak Doja Cat, OneOf'ta konser biletleri ve Discord'una giriş gibi avantajlar sunan bir NFT koleksiyonu başlattı. Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group da, sanatçıları için, Tezos ağının önde gelen müzik NFT platformu haline gelen OneOf ile bir ortaklık duyurdu.









UÇAK BİLETLERİ DE NFT

Önde gelen İspanyol havayolu şirketlerinden biri, dünyanın ilk NFT uçak bileti serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu seriden bilet satın alan kullanıcıların, 29 Kasım 2022'de Madrid ve Miami arasında özel bir uçağa bineceğini açıkladı. NFTickets, çeşitli sanatçılarla ortaklaşa 10'lu bir seri halinde oluşturuldu ve her 14 günde bir TravelX'in müzayede platformu aracılığıyla piyasaya sürüleceği kaydedildi. Yakın gelecekte ülkemizde de uçak biletlerinin NFT olarak satıldığına şahitlik edeceğiz gibi gözüküyor, bekleyelim ve görelim.







NEMRUT DAĞI'NDA BİENAL

Çok fantastik, çok başka bir bienal. Nemrut Dağı'nın zirvesinde birbirinden güzel sanat eserleri doğayla bir bütünleşmiş muhteşem bir ambiyans çıkmış ortaya. Kommagene Bienali'nden bahsediyorum. Bienal Nevali Çori açıklarında, Kahta sınırlarında bulunan bir ADA üzerinde "hayali bir uygarlık" yaratma fikri ile yola çıktı. Ana mekan ADA olmak üzere Nemrut Zirvesi, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü gibi mekanlarda sanatçılar, sergiler ve doğal malzemeler kullanarak yapacakları yerleştirmeleri sergileyecek. Bienalin küratörlüğünü multidisipliner çalışmalar yapan, aynı zamanda İzmir'deki bir galerinin sergilerini yöneten Nihat Özdal üstleniyor. Nemrut'un zirvesinde Ecem Dilan Köse'nin şahane bir dijital sanat eseri yer alıyor. Doğukan Çiğdem'in işleri de mutlaka görülmeli. Böyle bir bienali hayata geçirmek hiç kolay değil, o yüzden emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ve dilerim böyle bienaller Nemrut gibi ülkenin birçok harikasına yayılır.