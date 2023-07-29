Kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak için birçok dersler alıp sınavlar veriyoruz şu hayatta. Büyümenin en güzel yanı da bu sanki; ders almak, aynı yerden gelen sorulara farklı cevaplar vermeyi öğrenmek ya da sınıfta kalmak.







İnsan kendinin en iyi versiyonunu aramaya devam ettiği sürece sınav bitmiyor, hatta 7 yılda bir aynı şekliyle tekrarlanıyor. "Ben bu sınavı 7 yıl önce vermiştim" dediğiniz noktada hayatın aynı soruyu tekrar sorduğunu fark ediyorsunuz. Soru basit ve net: Gerçekten öğrendin mi? Peki ya hiç düşündünüz mü hayatımızda aynı sınavı neden hep 7 yılda bir veriyoruz?







Astrolojiye ister inanın ister inanmayın; Satürn'ün 7 yıllık kırılmalarıymış tüm mesele. Yani hayatımızda aslında 7 yılda bir büyük bir devrim yaşanıyor. Yedi döngüleri hem sert hem şahaneymiş, hem mutlu eden hem mutsuz eden... Yedi yıl önce ne yaşandıysa aynı olaylar, kavgalar, tartışmalar, inişler çıkışlar, her şey aynı...

Özetle hayatınızın bir yerinde aynı şeyleri yaşamaya tekrar başladıysanız 7 yıl öncenizi bir gözden geçirin derim, bu hesaplaşma hiç bitmiyor çünkü, en azından önden hazırlık yapmış olursunuz.



BODRUM BALE FESTİVALİ 20. YAŞINI KUTLAYACAK

Ne mutlu ki nitelikli kültür-sanat etkinlikleri bu yaz Bodrum'da gerçekleşiyor. En son mutlu eden haber, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 20. yaşını kutlayacak olması oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 20. yaşını renkli performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlamaya hazırlanıyor.







Festivalin açılış eseri, 22 yıldır kapalı gişe sahnelenen 'Harem' balesi. Ney, kanun, bendir ve kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla canlı olarak icra edilen eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos'ta sahnelenecek.



OLİGARKLARA SANAT ESERİ YOK!

New York'taki en sevdiğim galerilerden biri artık oligarklara satış yapmayacağını açıkladı. Bu durumun üzerine sahibi Larry Gagosian'ın ahlak pusulasının eksikliği hakkında birçok ifşa çıktı. Sanat dünyasındaki paradokslara alışığız ama bu farklı türden bir durum çünkü galerinin en büyük koleksiyoneri Abramoviç. Gagosian'ın oligarklara satış yapma sicili mikroskop altına konulunca 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra, Gagosian'ın galeri çalışanlarına "Yaptırım uygulanan bir kişiye kesinlikle satış yapamazsınız" şeklinde bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı.







Konuya sanat eserine bölgesel sansür diyenler de oldu, sığlık ya da sanata ırkçılık diyenler de... Bana göre iklim aktivistlerinin müze eylemlerinden farksız değil bu hadise... Birincisi anlamlı bir şey yapmaya çalışırken yine saçmalama eyleminden başkası değil, şimdi mi aklınıza geldi? İkincisi, bu karar sanki Rus koleksiyonerler en pahalı eseri satın alıncaya kadar sürer gibi. Bakalım sanat dünyası bu durumu nasıl karşılayacak?