Beyazperde bu hafta 'Barbie' ve 'Oppenheimer' sayesinde tüm sezonun açığını kapamış durumda. Bilet satışlarının şimdiden ikiye katlandığı konuşuluyor üstelik yaz sezonunda bunları duymak oldukça mutluluk verici.







Barbie'nin vizyona girmesi her yerin neredeyse pembeye boyanmasına sebep oldu. Birçok marka pembe koleksiyon çıkardı. Barbie filmlerinin uzun yıllardır devam eden popülaritesi ve pazarlama stratejileri sayesinde ekonomik bir etkiye sahip olduğu biliniyor.







Aylardır beklenen film sayesinde birçok sektör kalkındı diyebiliriz. Çok da iyi oldu, tüketim çağının en güzel örneği Barbie sayesinde karşımıza çıktı. Bizim gibi Barbie'yle büyümüş, filmle bağ kuran hayranlar var. Ancak Barbie, serüveninin uzun bir kısmında idealize edilen ve gerçekçi olmayan kalıplar, birçok eleştiriler aldı. Akademik araştırmalarla bazı çocuklarda yeme bozukluğu, ruhsal ve fiziksel problemler ortaya çıkardığı ortaya koyuldu. Bu noktada 'Barbie depresyona sebep oluyor' da denebilir. Bir grup da ilham verdiği konusunu savunuyor.







Peki ya Barbie izlemeyip Oppenheimer izlemeye gitsek nasıl bir şey ile karşılacağız? İncelikli performanslarıyla gerçekten muhteşem bir yapıt. 3 saat ama yoğun bir Scorsese tarzında, izlemeye değer. 'Barbie mi, Oppenheimer mı?' konusu birkaç hafta daha devam eder eminim. Bence Oppenheimer, izleyince neden olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İyi seyirler…



İZMİR VE BODRUM'A KAÇ YILDIZ GELİR?

Bu haftanın en heyecan verici haberi kesinlikle Michelin'in Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'un dahil edilmedisiydi. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacak.







Peki sizce Bodrum ve İzmir'e kaç yıldız gelir? Restoranlar, muhtemelen yıldızdan çok öneri alarak rehberde yerini alacak. Ben yıldız konusunda sadece Urla'dan umutluyum. Rehberde gelecek sene olmasını beklediğim şehir ise Antalya. Yıldızı hak eden isim ise Mehmet Akdağ. Mehmet Bey, çocukken yaşadığı bir düşme sonrası alnında oluşan eski yazı ile '7' rakamını andıran iz sonrası, 7 Mehmet olarak anılıyor. 1937 yılında 5 kişilik bir esnaf lokantası ile başlayan lezzet hikayesi, üst düzey kalite ve üretim ile kulaktan kulağa yayılan lezzet sayesinde bugün Türkiye'nin en iyi restoranlarından birine dönüşmüş.



'TARLADAN SOFRAYA'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Türkiye Rehberi haritasına İzmir ve Bodrum'un eklenmesi konusunda "İstanbul'un ardından önde gelen turizm destinasyonlarımız arasında yer alan İzmir ve Bodrum'un 'gastro-şehir' olarak öne çıkmasından dolayı son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzün zenginliğini, bölgenin en nitelikli ürünleriyle, tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde dünyaya sergileyebileceğiz" dedi.







İKLİM AKTİVİSTLERİ ARTIK PARA ÖDEYECEK

'İyi bir şey yapmak isterken, kötülük nasıl yapılır'ın en iyi örneği tartışmasız iklim aktivistlerinin bu konuya dikkat çekmek için sanat eserlerine zarar vermeleri. Son yıllarda, toplumsal hareketlerin ve aktivizmin etkisi dünya genelinde arttı artmasına ama insanlar, farklı platformlarda seslerini duyurmak ve dikkat çekmek için çeşitli yollar deniyor ancak bazen de saçmalamaya başladı.







Dresden savcılığı tarafından yapılan açıklamada 'toplumun mülke verdiği zararın' bedelini ödemesi gerektiği söylendi. 22 yaşındaki ve 29 yaşındaki aktivistlerin her birinin bin 500'er Euro ödemesi talep edildi. Peki bin 500 Euro caydırıcı mı, tabii ki hayır. Çevreci olmak isterken sanat düşmanlığı ne kadar mantıklı anlamış değilim. Düşünsenize, çerçevenin koruyucu kaplamasına zarar vererek yaklaşık 2 bin 300 Euro'luk maddi hasara yol açılıyor ama ceza bin 500 Euro, olacak iş değil.