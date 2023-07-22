Bodrum, Türkiye'nin turistik cennetlerinden biri olarak bilinirken, şimdi ise dünya eğlence sektörünün takvimine girecek büyük bir projeyle (!) adından söz ettiriyor. 150 bin kişilik devasa bir festival alanı yapılacakmış. Konuyla ilgili paylaşımı görünce 1 Nisan şakası yapılıyor sandım. Açıklamada "Bodrum'da dünyanın en büyük festivallerinin, konserlerinin olmasına ramak kaldı" deniyor.







Halbuki Bodrum'un böyle bir alandan önce altyapı sorunu var. Düşünsenize dünyaca ünlü bir festivale geliyorsunuz ama yolları yol değil, her yer çöp, inşaat yasağına uyan yok. Bodrum'da harcanan paraları hak edecek yol, medeniyet, hijyen, çevre düzenlemesi yok. Şimdi tüm kış hiçbir şey yapmayıp sezon ortasında asfalt dökülecek diye insanları saatlerce trafikte bıraktığınız, kanalizasyon sorununa bir çare bulmadığınız insanlardan festivale sevinmelerini beklemek büyük haksızlık.







Önce Bodrum'u yaşanılır hale getirin, sonra istediğiniz festival alanını tabii ki hayata geçirebilirsiniz. Ama işler böyle yürümez, Türkbükü-Bodrum yoluna tek bir ışık konulmadıysa, karanlıkta birçok kaza gerçekleşiyorsa, bu festivalle telafi edilemez.

Dünya çapında bir festivale ev sahipliği yapmayı düşünürken insan nasıl olur da yollardaki çözüme kavuşturulmamış sorunları düşünmez. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a sormak istiyorum; "Bu kadar sorun varken festivalin sırası mı şimdi?" diye...







Eğlence ve festival alanına gelecek 150 bin kişinin bırakacağı çöpü, o alana nasıl gidip geleceğini hesapladınız mı? Siz, daha ilçenin çöp sorununu çözememişken festival alanındaki çöp sorununu nasıl çözeceksiniz? Bodrum'da yapılan bu büyük eğlence kompleksi, elbette heyecan verici bir plan ama şu an hiç sırası değil. Bodrum'un büyülü atmosferi ve eşsiz güzellikleriyle dünya eğlence sektöründe yerini almak için öncelikle diğer sorunlarını çözmek gerekiyor.







'TEMİZ DENİZ' TEKNESİ ATIK TOPLUYOR

Bodrum'da bu kadar olumsuzluğun içinde güzel şeyler de oluyor... 'Temiz Deniz' adlı tekne, koyları ziyaret eden teknelerden ve yatlardan kalan atıkları topluyor. Günde ortalama 100 torba atık toplanıyormuş. Ekipler teknelerden atık almanın yanı sıra Çelebi Adası, Adaboğazı, Karaada, Küçük Poyraz, Büyük Poyraz, Sinekli, Harıplı, Kamışlı, Koca Yalı, Dangır, Taşlı Yalı, Mıstan Yalısı, Sarnıçlı, Pabuç, Orak Adası, Kissebükü koylarında da genel temizlik işlemleri yapıyor. Ekipler, doğada yaşayan hayvanların ihtiyaçları için gıda ve su teminini de sağlıyor. Bu gelişmeleri duyunca "Bravo valla keşke hep böyle düşünceli projeler hayata geçirseniz" demeden edemiyor insan. Dilerim sürdürülebilir bir proje olur.