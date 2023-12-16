Koleksiyonerlikle ilgili veriler kadın koleksiyonerlerin sayılarının erkeklerden daha az olduğunu gösterse de kadınların daha çok harcama yaptığını ortaya koyuyor. Art Basel ve UBS Küresel Koleksiyonculuk Araştırması'nın 2023 yılı raporuna göre; bu yıl kadın koleksiyoncular ortalama 72 bin 500 dolar, erkekler ise 59 bin 400 dolar harcayarak sanata yatırım yaptı.

Bu araştırma, kadın koleksiyonerlerin etkisinin ve gücünün giderek arttığını gözler önüne seriyor. Sanat dünyasındaki cinsiyet dengesizliğinin azalmaya başladığını ve kadınların sanatın evrimindeki önemli oyunculardan biri haline geldiğini vurguluyor.









Sanat, antika ve koleksiyon ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir kültür ekonomisti olan Dr. Clare McAndrew tarafından hazırlanan anket, dünyanın dört bir yanındaki 11 önemli bölgeden 2 bin 828 koleksiyonerin katılımıyla gerçekleştirilmiş en büyük anket.

Bu arada kadın koleksiyonerlerin sayısındaki artışa rağmen, bireylerin koleksiyonlarında yüzde 61 erkek ve yüzde 39 kadın oranıyla, erkek sanatçıların eserleri hakim olmaya devam ediyor.







Kadınların eserlerinin koleksiyonlardaki payı bir önceki yıla göre yüzde 3 azalmış görünüyor. Öte yandan her yıl 10 milyon dolardan fazla harcama yapanların koleksiyonlarında kadınların eserlerinin payının daha yüksek (yüzde 54) olduğu görülürken, harcama oranlarının yüzde 46'dan yüzde 55'e yükseldiği dikkat çekiyor. Bu, çok az sayıda üst düzey koleksiyoner için geçerli olsa da, en yüksek düzeydeki harcamaların bir kısmının kadın sanatçılara yapıldığının işareti. Araştırma, kadın sanatçıların hem bayi hem de müzayede sektörlerinde, sergilerde ve satışlarda hâlâ yeterince temsil edilmediğini gözler önüne seriyor.









ÜNLÜ MÜZAYEDE EVİNDEN DEPREM DESTEĞİ

Christie's Müzayede Evi, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla TPF (Türk Hayırseverler Vakfı) ile beraber iki eser satışı gerçekleştirdi. Angela Lane'in eseri 6 bin dolar, Ryan Schneider'ın eseri ise 22 bin dolara alıcı buldu.









Müzayedeyi takip edenler artırılmış gerçeklikte eserin evlerindeki duvara olup olmadığını da test edebiliyor. Mesela sanat severlerin Ryan'ın kırmızı heykelinin evlerinin girişinde nasıl duracağını telefonları aracılığıyla görme şansları oluyor. Düşünsenize son teknolojiyle Rothko, Picasso ve Monet'nin başyapıtlarından eski ustaların uygun fiyatlı baskılarına ve kağıt üzerindeki çalışmalarına kadar, herhangi bir sanat eserini satın almadan önce evinizde nasıl göründüğünü anlayabiliyor, avucunuzun içindeki duvarınıza asabiliyorsunuz.

Bu arada bu müzayedede daha önce de Vaughn Spann eseri 45 bin dolara satılıp deprem için destek sağlanmıştı.