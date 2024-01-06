Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için heyecan dorukta... 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. Bu tarihi an, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dünya için önemli bir kilometre taşı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" dedi.

Tam da bu noktada bu tarihi anın gelişini kutlamalıyız çünkü bu gerçekten normal bir olay değil. Alper Gezeravcı'nın adı, uzayın derinliklerine ilk adımını atacak olan Türk astronot olarak tarih kitaplarına yazılacak. Biraz daha Amerika'da kalıp Florida'daki bu tarihi olaya tanıklık mı etsem fikri çıkmıyor aklımdan...







Bu olayın gerçekleşeceği Kennedy Uzay Merkezi; 1968 yılından itibaren NASA'nın tüm insanlı uzay uçuşlarına ev sahipliği yapmış, günümüzde ise üç uzay mekiğinin fırlatma ve gözetim tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesi, Türk mühendislik ve biliminin uluslararası alandaki etkileyici yükselişini gösteriyor aslında. Türk milleti olarak, bu tarihi olaya tanıklık etmek büyük bir gurur. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Gezeravcı'nın sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armasında; Ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.







13 DENEY

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Gezeravcı, fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. SpaceX Falcon 9 roketi, SpaceX Dragon uzay aracındaki Ax-3 mürettebatını NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan uzaya gönderecek.









Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek deneyde Tuz Gölü'nün tuzlu ortamına dayanan bitkinin, yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşim gözlemlenecek.



'MUTLUYUZ' FİLMİ NEDEN İZLENMEDİ?

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Mutluyuz' filmi sinemaseverlere yeni yıl hediyesi olarak vizyona girdi. Türkiye'ye döner dönmez izlemek istediğim ikinci film 'Mutluyuz'. Tahmin edersiniz ki ilki Milli Mücadele sürecinde 1915-1919 arası yaşananları konu alan 'Atatürk II' filmi.

Ancak şaşırtıcı olan şu ki Box Office Türkiye'nin verilerine göre; 'Mutluyuz' filmi gişede bir haftada 73 bin 074 kişi tarafından izlenerek 9 milyon 632 bin TL hasılat elde etmiş. Nasıl olur da bu film izlenmez anlamış değilim. Biraz araştırdığımda sinema sayfalarındaki yorumlar şöyle: 'Kamera arkası filmden daha komik', 'İlk 10 dakikası çok sıkıcı, filmin sonu başından belli', 'İlk yarıda 1 kez bile gülmedik', 'İbrahim Büyükak'ın diğer filmleri çok komikti, bu filmdeki espriler çok zorlamaydı...'







Film en çok küfürsüz olmasından dolayı eleştirilmiş ama artık zaman değişti, küfürsüz komedi de oluyor. Neden izlenmediği konusuna gelecek olursak... Film belki de dijital platform izleyicisi için, yani beyazperde izleyicisi bu filmde kendini bulamadı ya da gerçekten senaryoda bir problem var.

'Sinema izleyicisi geri dönmedi' yorumlarına ise katılmıyorum çünkü 'Ölümlü Dünya 2'de geri döndüğünü gördük. Belki de aynı döneme denk geldikleri için böyle oldu. Yasemin Sakallıoğlu'nun gişede milyonlar yaptığını görmek dileğiyle, bunu gerçekten gönülden istiyorum, çok hak ediyor çünkü... Olmazsa korkarım bu film de bir önceki filmi gibi stand-up şovuna konu olacak.