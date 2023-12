Yılın bu zamanı sanki tüm yılın ödülünü şimdi veriyor sanki ya da 2024'e 2023'te aldığımız derslerle hazırlanıyoruz gibi. Yılbaşı yemeklerinde tam da bu meseleler konuşuluyor.

2023'te ne öğrendim, 2024'te nasıl bir yaşam felsefen olacak. Farklı kültürler aynı masa etrafında toplanmış birbirine güzel dileklerde bulunuyor. Ve en önemlisi yaşam felsefelerinden bahsediyor. Sahi siz hayat felsefenizi nasıl alırdınız ya da hangi bölgeden? Miami'den bildiriyorum, benim 2024 yaşam felsefem Kosta Rika'dan.







Neden derseniz, "Pura vida" felsefesiyle hayatın zorluklarına nötr bir bakış açıları var. Kosta Rika olmazsa Afrika'nın "Hakuna Matata" anlayışıyla problemlere daha hafif bir perspektiften bakmayı benimseyeceğim. O da olmazsa Latin kültüründen "Carpe Diem" ile devam edeceğim. Bir noel masasında yaşam felsefesi sohbetinden geriye kalanlar şöyle:









KOSTA RİKA'DAN PURA VİDA

Pura Vida, aslında ne kadar zorlayıcı bir olayla karşılaşırsak karşılaşalım hayatın 'o kadar da' zor olmadığını hatırlatan bir yaşam tarzı. Pura Vida felsefesi bize yaşamın beraberinde getirdiği tüm deneyimleri ve duyguları ne kadar zor olduklarından bağımsız, oldukları gibi kabul etmeyi öğütlüyor.

Afrika'dan Hakuna Matata: 'Sıkıntı yok!' problem yok', 'endişe yok' anlamı taşıyor. Hakuna Matata felsefesi, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar, problemler, endişeler ne olursa olsun nefes aldığımız sürece rahat olmamız ve hayatın tadını çıkarmamız gerektiğini söylüyor.

Ekvador'dan Buen Vivir: 'Sahip oldukların için şükret.'







Buen Vivir felsefesini yaşam felsefeniz olarak edinmek isterseniz önce yavaşlayın ve doğanın size sunduklarını düşünün, arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırın, sevdiklerinizin ihtiyaçlarını ön planda tutun. Yediğiniz lezzetli yemeklere, gün batımına, gün doğumuna, oturduğunuz sofranın bereketine, gördüğünüz her güzelliğe. yaşamın size sunduğu tüm deneyimlere şükredin.

Latin kültüründen Carpe Diem: 'Anı yaşa!' Anın tadını doyasıya çıkarmayı öğütleyen Carpe Diem dilerim herkesin hayatında 2024'ün unutulmaz felsefesi olarak kalır. Ertesi gün ölecekmiş gibi yaşamayı; her anın, hayatımızda olan her insanın, tüm deneyimlerimizin tadını çıkarmayı, 'günümüzü gün etmeyi' mutlu bir yaşamın formülü olarak tanımlıyor.



DONALD TRUMP'IN NFT KOLEKSİYONU

Bu aralar Amerika'da bir gündem de Eski ABD başkanı Donald Trump'ın Mugshot NFT'leri piyasaya sürülüyor olması. Yapılan yeni duyurunun ardından, daha önce piyasaya sürülen Trump NFT'lerinin fiyatlarında da artış yaşandı. Koleksiyon, 47. başkanlığı simgeleyen 47 karttan meydana gelecek. NFT satın alanlar Trump ile bir akşam yemeğinde buluşma ve Trump'ın sabıka fotoğrafı için giydiği takım elbiseden bir parça alma hakkına sahip olacak.







Daha önce yayımlanmış olan Trump NFT'leri, duyurudan önce 0.1 Ether'e kadar gerilese de yeni koleksiyonun duyurulmasının ardından OpenSea verilerine göre 0.18 Ether seviyesine yükseldi. Trump, kripto sektörüne karşı şüpheci bir yaklaşım sergilese de NFT koleksiyonunu geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Bundan önce piyasaya sürülen her iki koleksiyon da tükendi.



YAPAY ZEKA İNSAN REKORUNU KIRARSA...

Yapay zeka, fiziksel beceri oyununda bir insanın rekorunu kırdı. Tam da herkesin beklediği haber insanın yerini asla alamaz derken rekor kırdı. İsviçreli araştırmacılar tarafından 6 saatte geliştirilen bir yapay zeka, bir labirent oyununda 35 yıldır bu oyunu oynayan ve 15.41 saniye ile rekoru elinde bulunduran Goran Danielsson'u 14.48 saniye ile geride bırakmayı başardı.









Yapay zekaya sahip bir robot, labirent misket oyununda insanları yenerek hem fiziksel beceri hem de öğrenmede ustalaşabileceğini gösterdi. İsveçli Lars Goran Danielsson, 35 yıldır bu rekoru elinde bulunduruyordu. Yapay zeka geldi ve rekoru elinden aldı. Oyunun amacı bir misketi oyun tahtası üzerindeki engellerde dolaştırarak boşluklara düşmemesini sağlayıp bitiş çizgisine ulaştırmak. Goran'ın duygularını gerçekten çok merak ediyorum.