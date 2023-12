İyisiyle, kötüsüyle, aldığımız derslerle bir yılı daha geride bırakıyoruz... '2023'ü nasıl bilirdiniz?' diye kime sorsam, 'Merhum iyiydi ama çok üzdü' diye cevap veriyor. Sağlıklı ve dengeli bir psikolojiye sahip olmanın zor olduğu bir yıldı. İnişleri çoktu, çıkışları 2024'e bıraktı sanki. Winston Churchill, "Ne başarı bir sondur, ne de kaybetmek ölümcül; önemli olan devam etme cesaretidir" diye boşuna dememiş. İhtiyacımız olan şey şu an tam da bu, devam etme cesareti, her şeyi geride bırakıp devam edelim.







Sahi siz nasıl bilirdiniz 2023'ü? Bu yılın ardında bıraktığı izleri, acıları ve umutları gelin hep birlikte değerlendirelim...

2023 yılı dünyada savaşlara, doğal afetlere sahne oldu, bu yüzden de herkes için zordu. 2023 yılının başlarında Türkiye, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremleriyle sarsıldı. Felaketler zinciri, Afrika'da askeri darbeler ve Ukrayna-Rusya savaşı ile devam etti. İsrail-Hamas çatışması ise küresel bir çalkantıya yol açarak insan psikolojisini derinden etkiledi. Hamas'a bağlı komandolar, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızarak sınır kasabalarını ve bir müzik festivalini bastı. İsrail tarafında yaklaşık 1.200 kişi öldü; yaklaşık 240 kişi rehin alındı. Ardından hastane bombalandı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Bebekler öldü, çocuklar "Bizi vurmayın" diye sağa sola koştu.







2023'ün en çalkantılı anlarından biri, Hollywood'u sarıp sarmalayan unutulmaz bir grevdi. 1960'tan beri benzeri görülmemiş bu olay, eylül ayında bir ücret anlaşması ve yapay zekanın kullanımına dair güvencelerle noktalandı. Altı ay süren bu grev, sadece ücret kazanımlarını değil, aynı zamanda yapay zeka kullanımına getirilen yeni kısıtlamalarla da yıla damgasını vurdu. Amerikan ekonomisine en az 6 milyar dolarlık bir fatura çıkaran bu olay, Hollywood tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.

2024'e girerken, dileğimiz barış ve sağlık. Bu zorlu deneyimlerden çıkaracağımız derslerle şekillenen bir gelecek diliyoruz. Belki de 2023, bize dayanışmanın, sevginin ve umudun ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Öyleyse, hep birlikte geçtiğimiz yılı öldürüp, geleceğe umutla bakalım.



GURUR VERİCİ UNUTULMAZ ANLAR

2023'te olan kötü şeylerden bahsettik, biraz da iyi neler oldu gelin onlara bakalım...



FİLENİN SULTANLARI

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. Şampiyon olan Filenin Sultanları, milli takım düzeyinde 6. uluslararası kupasını kazandı. Kulüpler düzeyinde de 24 uluslararası kupa Türkiye'ye getirildi.



ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

2023'ün kapanışında sinema dünyasına düşen karanlık gölgeyi dağıtan bir umut ışığı belirdi. 'Ölümlü Dünya 2' adlı filmin gişede elde ettiği çarpıcı başarı, insanları uzun bir aradan sonra sinemalara çekti ve beyazperdeye can suyu oldu. Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın başrollerini üstlendiği 'Ölümlü Dünya 2', sadece bir film değil, aynı zamanda sektöre canlılık getiren bir dönüm noktası oldu. Gişede 1 milyon seyirci barajını aşarak yeni bir başarı hikayesine imza atan bu yapım, umutla dolu bir sinema geleceğine ilham verdi ve diğer yapımcılara da yol gösterici oldu.



ŞAHİKA'NIN REKORU

2023'te dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in yeni rekoru sayesinde yine gururlandık. Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kıran milli sporcu, başarısını Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf etti.