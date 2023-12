Miami'de herkesin 2024'ten ne beklediğine dair farklı dilek ve görüşlerin paylaşıldığı enterasan bir seminere katıldım. Enterasan diyorum çünkü bu buluşmada dilekleriniz bildiğiniz klişe sağlık, huzur, para, aşk gibi şeylerin olmaması isteniyor.

2024 dileğimi yazıyorum, insanlığın savaşlar, doğal afetler ve sağlık krizleriyle sınanmadığı, birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir yıl olsun. Bu yıl, yüzlerimizi güldüren anılarla dolu, unutulmaz deneyimlere ev sahipliği yapsın. Karşılıklı anlayış ve sevgiyle dolu bir dünya, havalara uçtuğumuz mutluluklarla dolsun. Sürprizler ve mucizeler, umutları canlandırsın, geleceği aydınlatsın. İnsanlar arasındaki bağlar güçlensin ve birbirimize destek olalım. 2024, iyilik, barış ve pozitif değişimlerle dolu bir yıl olsun. Kabul edilmiyor bu dilek. Ben dileğimi kabul ettiremedim peki ya neler kabul edildi dersiniz?

İşte karşınızda kuşaklararası aşka dair 2024 beklentileri... Okurken şaka mı bunlar diyebilirsiniz şimdiden hazır olun.









X KUŞAĞI

Sadakat, otoriter düzene uyum ve aidiyet duygularıyla öne çıkan X kuşağı 2024'ten beklentilerini aynı kavramlar üzerinden gerçekleştirdi. En sevdiğim ve dikkatimi çeken dilek şu oldu, aidiyet duygumun azaldığını fark ediyorum acaba hatayı ait olduklarımda mı aramalıyım yoksa kendimde mi? Dilerim 2024 aidiyetimi kaybetmem.

O kadar güldüm ki bu dileğe tam x kuşağının dileği gerçekten alt metninde verdiği mesaj öyle gerçek ki. X kuşağından dikkatimi çeken diğer dilek ise şu oldu.

Değişimi kabul etmekte zorlanan, kurallara uyumlu, belirli bir disiplin çerçevesi içerisinde yetiştiğim için sosyal hayattaki ilişkilerimde çok zorlanıyorum. 2024'te köşelerimden ve kurallarımdan arınmış olmayı diliyorum.









Y KUŞAĞI

İnternet bağlantımız, hayatımızdaki anlamsız gecikmeleri ve kopmaları geride bıraksın. Emoji tepkilerimiz hiç eksik olmasın!

Doğru insanlar yanlış insanlarla karşılaşmasın.

Doğru zamanlama her şeydir herkesin zamanını en iyi şekilde değerlendirebildiği bir yıl olsun.

Gücünü kötüye kullananlar azalarak yok olsun.

İyilik hareketleri çoğalarak artsın.

Aşkım, birlikte en sevdiğimiz diziyi izlerken spoiler vermesin.

Gerçek aşk, beraber selfie çekip paylaşırken her zaman aynı filtreyi kullanmaktır. Filtrelere karışılmasın.

İdeal sevgilim, her konuda hemfikir olmamıza rağmen, pizza üstüne ananas koymam konusunda anlayışlı olmalı.



Z KUŞAĞI

Beraber yemek siparişi verirken en sevdiğimiz restorandan ortak bir karar alabilmek. 'Pizza mı suşhi mi?' sorusu, ilişkimizin mihenk taşı olsun.

İlişki durumunu 'karışık' yerine 'güncelleniyor' olarak değiştirmenin zamanı geldi! Ayrıca, aşk hayatımızı anlamlandırmak için bir algoritmanın bize rehberlik etmesini istiyoruz.

Aşkın geleceğini önceden bilmek için gelecek gözlüğü icat edilirse, ilişkilerimiz daha planlı ve programlı olacak.

İlişkimizin modası, renk değiştirebilen giysilerle gelecek. Aşk dolu bir gün mü, yoksa tartışmalı bir gün mü? Gardırobumuz buna karar verecek!

Tuvalete giderken masada telefonunu ters çevirip gitmesin.

Dilerim, tüm bu dilekler zor geçen 2023 yılının ardından 2024'e girerken biraz yüzünüzü güldürmüştür.

Hepinize mucize dolu bir 2024 yılı diliyorum.



ÜNLÜ KAHİN NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ

Fransız astrolog ve kahin Nostradamus, ölümünden sonra bile dünyayı büyülemeye devam ediyor. 1555'te Les Propheties adıyla yayınlanan esrarengiz yazıları yüzyıllar boyunca yorumlandı ve tartışıldı. Nostradamus'un eserlerinde 2024 yılı için 4 büyük kehanet yer alıyor. Bir tahmini iklim felaketi etrafında dönüyor. Nostradamus, bugün yaşadığımız şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin etmiş gibi görünüyor. Kahin, kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdı. Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek "devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık" konusunda da uyarıda bulundu. Eğer öngörüleri doğruysa önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi iklim felaketleri gerçekleşebilir.