Hülya Avşar, üç yıl sessiz kaldıktan sonra müziğe dönüş yaptı. Ancak yeni şarkısı 'Sen Aşk mısın?' beni biraz şaşırttı. Müziğin zirve yaptığı, sözlerin kendi sınırını aştığı, ritmin özgün zincirleri kırdığı bir dönemde bu şarkı bana oldukça vasat geldi. Üstelik klibindeki boyfriend takım elbiseyi de ona yakıştıramadım. Üzgünüm Kraliçe ama sen Hülya Avşar'sın. Düşük bütçeli klibin de senin gibi bir stara uygun değil.







Tamam Hülya Avşar, şöhreti sahnelerde değil sinemeda yakalamış bir isim. Müziği de hobi olarak yapıyor. Dolayısıyla kimse ondan ortalığı yıkacak şarkılar beklemiyor. Ama sonuçta yaptığı işin altına kendi imzasını koyuyorsa mutlaka büyük özen göstermeli.

Sözün özü bu şarkı olmamış ama benim bildiğim Hülya Avşar ne yapar eder bu yaza bomba gibi bir şarkı yapar.

Eminim benim gibi, tüm hayranları da ondan böyle bir iş bekliyor. Beklentimiz yüksek, çünkü Hülya Avşar olmak kolay değil.







ALBÜMÜN İNTROSU SHAKESPEARE TİRADI

Türkçe rap müzik dünyası için önemli isimlerin bir araya geldiği 'Tirat' albümü nihayet yayınlandı. Tabii ki ben de bir rap müziksever olarak ilk dinleyenlerdenim. Kendi kişisel beğeni listemi hemen oluşturdum. Rap müziğin altın çocuğu Motive ve No.1, Cash Flow, Allame ve Ahiyan'ın şarkılarını bir yere not edin. Albümün prodüktörlüğünü Osman Çello yapıyor. Bu ismi rapseverler artık çok iyi tanıyor çünkü son dönemlerin yükselen müzik adamı oldu Osman Çello. Albümde bir de sürpriz var. Albümün intro parçasında başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun seslendirdiği Shakespeare tiradı var. Farklı bir tat vermiş diyebilirim. Sanatın iki farklı dalı bir arada... Albümün adının neden 'Tirat' olduğunu sorduğumda tiyatrodaki tirat manasının rap müzikteki flow'lar ile çok benzerlik taşıdığını, bu yüzden de bu ismi tercih ettiklerini söylediler. Bu arada Dolby Atmos teknolojisi ile yapılan albüm bildiğim kadarı ile de şirketin ilk Türkçe rap projesi.







YİNE SİYAH BEYAZ VE SADE

Cem Adrian ve Emir Can İğrek'in bir araya geldiği 'Bana Unutmayı Anlat' adlı şarkı, yine bir Cem Adrian klasiği olacak gibi görünüyor. İki müzisyenin birlikte seslendirdiği şarkının söz, beste ve düzenlemesi Adrian'a ait. Dingin ve hisli şarkıların adeta üstadı haline gelen Adrian, bu defa aynı tarzını klibe de yansıtmış. Yönetmen koltuğunda kendisinin oturduğu klip, yine Cem'in siyah beyaz tercihiyle, sade ve gösterişsiz bir şekilde müziğe odaklı.