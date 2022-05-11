Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. FİFA da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu duruma çok sevinen Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın! Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" diye paylaşım yaparak Tilki'ye yine gönderme yaptı.







Müzisyen Ersay Üner de Aleyna Tilki'ye sahip çıkıp "Edis ve Aleyna ikisi de 20'li yaşlarda ülkelerinde önemli işlere imza attı" diyerek son noktayı koydu ve Akalın'ın üslubunu eleştirdi. Duruma bozulan Akalın, eski dostu Üner'i nankörlükle suçladı... Aslında Ersay, Aleyna ve Edis'in müzikal cesaretlerinden ve yan gelip yatmak varken, emek verip risk alıp başarılarını ileriye taşıdıklarından bahsediyor. Zaman zaman hepimiz yanlış, kusurlu ya da eksik işleri eleştiriyoruz. Ama Ersay çok güzel bir noktaya değinmiş.







Bu iki genç insan, eski jenerasyon diyeceğim kusura bakmasınlar ama yaş almış starlara örnek olacak kapasitede cesur ve çalışkanlar. Elbette yanlış işler yapacaklar, elbette ben de dahil birçoğumuz zaman zaman onları çok sert bir dille eleştirip canlarını sıkacağız ama bu durum kendilerini aşmaları için onlara bir fırsat ve zemin sunmuş olacak. Ersay'ı bu görüşünden, Edis ve Aleyna'yı da kendini aşmaya çalışan gayretlerinden ötürü alkışlamak lazım. Sektörde onlara örnek olacak biri olmasa da belki onlar birilerine örnek olurlar.



SAKİNLEŞTİREN BİR DİNLETİ GİBİ

Taşkan ve Yasır Miy imzalı 'Sorma' yayınlandı. Taşkan'ı uzun zamandır takipteyim zaten. Bir önceki işi de kayda değer ve başarılıydı. Yasır ile birlikte çıkardıkları 'Sorma' parçası da bu tarzın sevenlerine sakin bir dinleti lezzeti veriyor.







Müziğe verdiği emeği bildiğim ve inandığım bir isim olan Taşkan'ın üst üste şarkılar yapıp kitlesini daha da genişleteceğine eminim.



AZMİN ZAFERİ

Dijital dünyada kendisine bir kitle oluşturan Merve Yalçın'ın azimle müzik dünyasına adım atışını gördük geçen hafta. Bu içi boş dijital mecraların arada sırada da olsa bu tarz yeteneklerin parlamasına hizmet etmesi güzel. Eh kitle hazır ve geniş olunca,







Merve Yalçın'ın 'Seni Unuttum'u da dijitalde herkesin gözüne, kulağına takıldı. Klibi izlerken hemen farkına vardım yönetmen Tahsin Güney'in işi olduğunu. Onu da tebrik ederim. Bu iş benden geçer not aldı. Merve'nin takibindeyim.



TAN'IN YENİ ŞARKISI 'YALAN'I ARATMIYOR

Duygusal şarkıların tek geçtiğim bestecisi ve yorumcusu Tan Taşçı, yine beni ilk dinlemede mest eden bir işe imza atmış. 'Gayrı', uzun seneler dinlenecek naif bir şarkı. Sözü ve müziği Tan Taşçı imzası taşıyan şarkı, slow playlistimde en üstte yerini aldı. Halen popülaritesini koruyan 'Yalan' şarkısı gibi bu şarkı da yürüyüp uzun yol alacak.







Tan'ı sektörden iyi tanırım. İşine olan aşkı sözlerine de, notalarına da yansıyor. Ama işi zor... Neden mi? Bu kadar üst üste 'bomba' işler yapınca her yeni şarkıda beklenti de zirveye çıkıyor. Şimdi daha iyisi için beklemeye başladı bile Tanseverler.