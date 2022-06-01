Sevgili müzikseverler için bu hafta yine keşifteyim. Buradan yeni keşfedip önerdiğim isimler konusunda zaman geçtikçe şunu daha iyi anlıyorum ki; birçoğunda yanılmamışım. Şimdi de üretkenlikten uzak, adeta kısır döngüye girdiğini bildiğimiz pop müzikte keşfettiğim yeni bir isimle karşınızdayım. Derya Pınar... Pop müzik dediğime bakmayın. Tarzı farklı geldi bana.







Alternatif bir tarzla harmanlamış. Sesinde Funda Arar tadı var. Şarkısı 'Yakmaz mı Sandın' yayınlandı. Türkan Bülbül ile görüştüm ve Derya için "Çok tatlı ve farklı bir ses" dedi. Genç yeteneklere destekleri için teşekkür ediyorum. Şarkı, kendi sesine uygun, doğru bir seçim. Sevgili Derya Pınar; böyle doğru şarkıları tarzla dengelersen ileride bu sayfalarda senden daha çok bahsedileceğinden eminim. Sözleri Didem Meram, müziği Sinan Özşeker ve düzenlemesi Fırat Özbaylar'a ait şarkı yayında. Yeni bir ses duymak isteyenler mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum.



BAKALIM 'OLAY NE?'

Asil Slang'ı benim okuyucularım ve tabii ki rap müzikseverler yakından tanıyor. Çünkü bu genç müzik insanı, yaptığı her çalışmayla adından söz ettirmeyi başarıyor. Son dönemde dikkatimi çeken ise art arda yayınladığı şarkılar.







Henüz birini eskitemeden, bir bakıyorum bir Asil Slang şarkısı daha geliyor. Sanırım bu tarz gerilla hareketler dinleyicide de yerini buluyor ki; özellikle hızlı tüketen Z kuşağı için galiba taze kalmanın yolu da bu... Kısacası Asil Slang bu defa da 'Olay Ne?' demiş. Bakalım olay ne?



'TATLI' BİR YAZ ŞARKISI

Bengü yeni şarkısı 'Tatlı'yı geçtiğimiz cuma müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Gülsen Karatoprak'a, müziği ve düzenlemesi Volga Tamöz'e ait olan şarkı tam bir yaz şarkısı, insanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Ama 'Tatlı'nın asıl çileği şarkının klibi ve yeni stiliyle Bengü'nün kendisi olmuş. Saçları, giyim tarzı ve oldukça modern hazırlanan klibiyle bambaşka bir iş çıkmış ortaya.







Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı klibi ve kostümleri çok beğendim. Uzun lafın kısası 'Kuzum', 'Altın Çağ', 'Geçmiş Olsun' gibi şarkılarıyla geçtiğimiz yıllarda yaz aylarına damga vuran Bengü bu yazı da boş geçmedi.



SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR

Uzun zamandır takip ettiğim ve yazmak istediğim genç bir isim var köşemde bu hafta... Çağan Şengül. Onu sürekli bir şeyler üretirken, art arda güzel işler çıkarırken izliyorum. Bir sürü şarkısı var son dönemde karşıma çıkan. Şimdi de 'Sen Gülünce' yayında.







Onu ve yorumunu sizinle tanıştırmak bu şarkıya nasipmiş. Bildiğim kadarı ile beste kendisine ait. Sözler de Cem Yenel'le birlikte yazılmış. Güzel şarkı olmuş, ben beğendim. Ama daha da önemlisi bu gencin gelecekte de iyi işlere imza atacağı belli oluyor...