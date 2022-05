Uzun zamandır tanıdığım, hem duruşunu beğendiğim hem de müzik tarzını beğenerek dinlediğim, benim için özel bir ses ve özel bir besteci Tan Taşçı.

Kendisini epeydir canlı olarak dinlememiştim. Nihayet Harbiye Açıkhava konserleri için ekibinden davet gelince hemen orada aldım soluğu.

Nereden başlayayım yazmaya bilemedim.







En ilgimi çeken 'taht' meselesinden girsem iyi olacak konuya. 'Ben buraların kralıyım' dedirten kalitede bir konserdi ve gerçekten hak edilmiş bir taht vardı sahnede.

O tahtı Tan gerçekten hak etti. Ben konsere davet edilerek gittim ama çevremdekilerden öğrendim ki üç konserin biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükenmiş. Herkes birbirine bilet sorup duruyor. Ama bu başarısına rağmen şımarmamış bir isim Tan.

Tan sadece sahnede değil, kuliste de kral gibiydi. Öncelikle söylemeliyim ki bir misafir olarak ekibi tarafından çok iyi ağırlandım. Alkolsüz kulis gördüm ilk defa. Detoks içeceklerin her çeşidini ikram ettiler.



'MUTSUZUM, AŞKSIZIM'

Kapıdan girdiğim andan itibaren tüm işlerin saat gibi işlediği konserde, sahnede de tek bir noksan görmedim. Zaten olsa bile Tan'ın büyüsünden göremeyebilirdim. Yeni şarkısı 'Gayrı'yı defalarca izleyenlerle birlikte söyledi. Tan kesinlikle romantik şarkıların prensi, bu konuda buraya imzamı atarım. Bu arada bu kadar başarının perde arkası da önemli. Ekibe isim isim teşekkür etmek isterim: Uğur Bayhan, Ümit Özsoy, Ecmel Kayahan, Onur Özışık, Zeynep Altınçekiç, Zeynep Arda.







Dönelim Tan'ın acıtan, kanatan şarkılarına... Bu aşk adamı, müzik yaparken kendini besleyen duyguları da seyirciye itiraf etti. "Mutsuzum, aşksızım" dedi konserde. Şimdi dönüp ona "Tan sen muhteşem şarkılar yap da boşver aşkı" demek geliyor içimden ama demiyorum tabii ki. Onun yerine pop müziğin sana çok ihtiyacı var, böyle iyi işler üretmeye devam et demeyi tercih ediyorum.



GZAPİZM'İN KLİBİ SİNEMA FİLMİ TADINDA

Çok beğenirim ve takdirle dinlerim Gazapizm'i. Yaptığı her işte bir adım daha ileri giden, zirveyi hak ederek elinde tutan Gazapizm, son çalışması 'Dünya Bu' ile listemin tepesine yerleşti. Şarkı, sadece müziği ve sözleri ile değil, klibi ile de bende hayranlık yarattı diyebilirim.







Onur Ünlü'nün yönetmenliğinde çekilen klipte, Yeşilçam'ın değerli isimleri ile şarkıya eşlik eden sinematografik görüntüler var. Oyuncular Settar Tanrıöğen, Köksal Engür, Müfit Kayacan, Şenay Gürler ve Güler Ökten'in yer aldığı klip gerçekten çok iyi.







Kısacası Gazapizm yapabileceği en iyi iş ile karşınızda... Zaten bu yüzden de şarkı çıkar çıkmaz milyon dinlenmeyi geçti.



SERHAN YAKIN TAKİBİMDE

Bir dostumun tavsiyesi ile dinleyip beğendiğim Serhan, bu aralar yakın takibimde. Hollanda'da doğup büyüyen şarkıcı, Avrupai tarzı ile de dikkatimi çekti diyebilirim. Son şarkısı 'Kal Demeyeceğim' bir Barış Bölükbaşı şarkısı...







Serhan da çok iyi yorumlamış. Benden geçer not aldı. Dinlemeyenlere tavsiye ederim.