Size bu hafta rap müziğin mutfağından özel bir yeteneği tanıştırmak istiyorum. Gerek yaşı gerekse genç yaşında başardığı işler kendisini sizlerle tanıştırmama vesile oldu. Bu yetenek, gerçek adı Özge Kurtuluş olan Kleo. Sadece 24 yaşında ve şu an dinlediğiniz 'Paparazzi'-Uzi, 'Takip'-Motive, 'Tutunamam'- Sokrat ST, 'Dünya Soğuk'-Ruby ft. E-Bliss gibi patlayan birçok şarkının prodüktörü. Sadece bu saydıklarım bile internet dünyasında kıyamet koparan şarkılar. 75 milyonun üzerinde dinlenme rakamına ulaştı bu genç ve pırıl pırıl müzik insanının şarkıları.

Kleo ile yakın zamanda bir araya geldim. Sohbet esnasında müzik aşkının çocukluğundan beri devam ettiğini, 2018'de Haliç Üniversitesi Opera Bölümü'nü kazandığını söyledi. Böyle bir yeteneğin altından böyle bir müzik aşkı çıkmasına da şaşırmadım.







Bana göre 24 yaşında olmasına rağmen rap müzik mutfağının süper starı Kleo... Şimdilerde Segah ile birlikte proje üretiyorlar. Bu arada Segah'ı artık yakından tanıyorsunuz. O da yaptığı işin tahtında oturuyor. Yüz milyonlarca kez dinlenen şarkıları var. Ve bu ikilinin birlikte çıkaracağı albümü düşünün artık... Bu arada yaptıkları beat'lere kendi imzalarını atma şekilleri de çok özgün. Şarkıya girerken o sesi duyunca anlıyorsunuz bu işte kimin imzası olduğunu. Yani bu yaşta milyonlarca insanın diline düşen şarkıların müzik sihirbazı olan Kleo'yu yürekten tebrik ediyorum. Dünyaya açılma kapasitesine sahip bu genç müzisyenin adı bir yerlere not edilsin. Zaten siz not etmeseniz de fark etmez, o zihnimize sokmayı bilir bir yerlerden seslenerek...



YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ'U HEYECANLA BEKLİYORUM

Geçtiğimiz yaz farklı tarzda konserlere ev sahipliği yapan U A, bu sezon da farklı kulaklara hitap edecek. 28 Mayıs'ta rock müzik dinleyicilerini Hayko Cepkin konseri bekliyor.







16 Mayıs'ta Merve Özbey 'Tamamen Arabesk' konseptiyle, 11 ve 12 Haziran'da Şehirde Yaz Festivali müzikseverlerle buluşuyor. 17 Haziran'da ise elektronik müziğin başarılı temsilcisi Nina Kravitz konser verecek. Bense çok merak ettiğim alternatif müziğin başarılı grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'u izleyeceğim.



İSTANBUL TRAFİĞİNİN İLACI İKİLEM'İN ŞARKILARI

Pandemi döneminde hayatımıza giren İkilem, 'Bir Sebebi Var' adlı şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kurmuştu. 'Kaybolurum Gülüşünde' ve son çalışmaları 'Geçemem Senden' ile de tek şarkılık bir grup olmadıklarını gösterdiler.







Her şarkıları, dijital platformlarda ve radyo listelerinde zirveyi gördü, yaz konser takvimi de şimdiden dolmuş bile.

İkilem'in solisti Serhat, uzun yıllar müzik öğretmenliği yapmış, Uğur ise popüler dizilerin müziklerine imza atmış. Üniversite yıllarından arkadaş olan ikili, samimiyetlerini şarkılarına ve sahnelerine taşımayı başarmış. Ben radyoda denk gelince sesini sonuna kadar açıyorum, size de tavsiye ederim. İstanbul trafiğine ilaç gibi geliyor şarkıları. Yolunuz açık olsun gençler.