Son dönemlerde en çok beğendiğim projelerden birini yazmak istedim. Rap şarkıcısı Summer Cem, global bir işe imza attı. Kendisi gibi başarılı isimlerle birlikte çıkardığı 'Backflips' adlı çalışması, benim müzik listeme en tepeden girdi.Projede Abra Cadabra ve Uzi ile birlikte çalışmış Summer Cem. Alt yapılar kusursuz, ritim kendisini adeta içine alıyor. Ben bu tarz beatler'e; dinledikçe içine alan büyülü ritimler diyorum. Çok güçlü bir klasik drill ritmine dayanıyor ve bu nedenle trap furyasına çok iyi uyuyor







Bu arada Abra Cadabra ve Uzi'den de kısaca bahsetmek lazım, çünkü 'Bacflips'e inanılmaz bir sinerji katmışlar. Şarkı, lirik olarak üç dilli bir yapıya sahip. Her biri ortak bir ruh halinde olan İngilizce, Almanca ve Türkçe bölümler ferahlatıcı bir tat katıyor şarkıya.







Abra Cadabra ilk bölümde tipik İngiliz drill tarzında hünerlerini sergilerken, Summer Cem güçlü bir Deutschrap bölümüyle karşımıza çıkıyor. Son bölüm Uzi tarafından tipik ritmik tarzıyla Türkçe olarak yapılıyor.

Summer Cem, Abda Cadabra ve Uzi'nin müzik kariyerleri de şöyle bir bakacak olursak...







Summer Cem; 152 milyon dinlenmeye ulaşan 'Tamam Tamam', 148 milyon kez dinlenen 'Casanova' gibi parçalarıyla öne çıkan Türk kökenli Alman bir müzisyen. Solo albümü 'Sıkı Jackson', 30 Haziran'da yayınlanacak. Abra Cadabra da ülkesi İngiltere'deki drill rap sahnesinin en tanınmış sanatçılarından biri. Sound'una, trap ve klasik hip-hop unsurlarını dahil etmeyi seviyor. Uzi için söylenecek çok şey kalmadı artık global bir marka oldu. Uzi sevgisi 7'den 70'e tüm dünyaya yayılıyor. Summer Cem, Eko Fresh ve Capo gibi Alman sanatçılarla daha önce de birçok kez işbirliği yaptı.

Üçlünün kısa zamanda Türkiye ve dünya listelerinde tepeye yerleşeceğini ön gördüğüm bu parçasını size şiddetle öneririm.



YENİ GÖZDEM GENÇ RAP'Çİ CAİRO

Dijital platformlarda çok sık önüme düşen bir şarkı ve şarkıcıdan bahsedeyim bu hafta sizlere... Bu genç müzik adamının adı Cairo, şarkısı ise 'Lego'. Parçanın sözü müziği Cairo'a ait, mix mastering Etki imzalı. Cairo, rap müziğin sert ve argo yapısını şarkısında öne çıkarmış.







Mahalle kültürü ile yazılmış bir şarkı. Farklı beat geçişleri var. Genç yaşına rağmen belli ki müziğine ciddi kafa yormuş Cairo, zira bu farklı beat geçişleri kulağı tırmalamıyor. İzlemeye devam edeceğim bir isim... Yolu açık olsun.



DJ KUBİLAY AYDIN DÜNYA LİSTESİNDE

Elektronik müzik odaklı çalışan ve aynı zamanda DJ'lerin, yapımcıların ve müzik severlerin şarkıları yüksek kaliteli indirmesine olanak sağlayan dünyaca ünlü bir müzik platformunun listesine ilk defa bir Türk girdi: Dj Kubilay Aydın. Oturduğu evin alt katını tamamı ile stüdyo yapan Kubilay, aylardır listelere giren bu özel çalışması 'Situation' için hazırlanıyordu.







Emeğinin karşılığını aldı. Bu şarkı ile hızlı bir giriş yaptı ve 49. sıraya yerleşti. Tebrik ediyorum kendisini... Platformda dünyaca ünlü DJ'ler Dom Dolla, Chris Lake, Fisher gibi isimlerin yanında artık genç Türk yetenek Kubilay Aydın'ın da müzikleri ile boy gösterecek olması takdire değer.