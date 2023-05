Bu hafta size bir canlı performanstan bahsedeceğim, aslında sadece canlı bir performans demek yetmez… Listeleri altüst eden dillerden düşmeyen şarkılarıyla Lvbel C5, Sarıyer'de verdiği konserde ortalığı cayır cayır yaktı desek yeridir… Yaklaşık 13 bin 500 kişinin hıncahınç doldurduğu konserde Lvbel C5, sahnede adım atmadık bir tek santim bırakmadı.







Sahneye 13 tane motosikletle çıkan bir ekip, ses bombaları ve canlı şovlarla şölen yarattı. Müziğe eşlik eden görsellik, konser alanına gelenleri tahminimden çok daha fazla tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Bu arada konser aslında yeni albümün tanıtım konseriydi, yeni şarkılarını orada seslendirdiler. Albümün adı 'Baba', gerçekten de baba gibi bir albüm… Ayrıca İngiltere'nin ünlü ve önemli beat makerlarından biri olan Fumez ile olan şarkısını da ilk defa konserde söyledi. Kısacası Lvbel C5 fena geliyor. Bu arada bu organizasyonun arkasında dev bir ekip var, özellikle Ebo'yu kutlarım.



'TÜRKÇE RAP SÖYLERKEN ÇOK RAHATIM'

Summer Cem'in rap dünyasına kazandırdığı Melez, 'Salla' ile geri döndü. Şarkı 19 Mayıs'ta piyasaya çıktı. Gençlerin bayramında genç müzikseverlere hediye olsun istemiş Melez. Yarı Türk yarı Angola kökenli rapçi Melez, kulüpleri sallayacak bir şarkı ile dönmüş.







Çünkü 'Salla'nın sound'u ve hareketli ritimleri tam kulüplerin vazgeçilmezi olacak nitelikte. Summer Cem'in başını çektiği Scorpion Gang üyesi olan Melez, her melodide, her beat'te uyumlu kalmayı başarıyor. Kendisini en çok Türkçe rap'te rahat hissettiğini söylüyor. 'Müziğin dili yok evrenseldir' sözünün en güzel örneği…



RETRO VE MODERN ETKİLER BİR ARADA

Alternatif pop müziğin severek takip ettiğim grubu İkilem, yeni şarkıları 'Kördüğüm' ile hem dijitalde hem radyolarda hem de sevenlerinin gönlünde tepeye yerleşmiş gibi görünüyor. 'Bir Sebebi Var' şarkısı ile benim müzikal hafızama kazınan İkilem'in yeni şarkısı grubun solisti Serhat Karan'a ait. 'Kördüğümün'ün düzenlemesini ise grup birlikte çalışarak yapmış. Şarkının felsefik değil, duygusal sözleri var.







Retro ve modern seslerin sentezlendiği şarkıda grubun kendine has sound'u yine ön plana çıkıyor. Bu arada bugüne kadar müzik yolculuklarına single olarak devam eden grup, bir yandan da albüm hazırlıklarına başlamışlar. Canlı performanslarının izleyeni olarak bu konuda da iki kelam etmeden geçemeyeceğim. Beyefendilikleri ile tanıdığım İkilem, özel yaşamlarında ne kadar naif ve soft olsalar da sahnede canavar çıkıyor içlerinden. Kendilerini sahnede canlı canlı da izledim, repertuar seçiminden seyirci ile diyaloglarına kadar her şey gerçek ve samimi… Bu iki güzel adamı hem sahneleri hem de 'Kördüğüm' için tebrik ederim.