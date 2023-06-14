Rap müziğin prensi Ayaz, müzik kariyerinde başarıyla ilerleyen isimlerden biri. Ayaz'ın albümünden 4. single'ı 'Delirmeden Önce' benim de listeme tepeden giriş yapan bir şarkı oldu.







Şarkının sözleri de ilginç; içinde bulunduğumuz dönemin en yaygın hissi olan 'delirmek üzere olduğunu sanma' sendromunu anlatıyor. Albüm kimi zaman duygusal çöküntülerden bahsederken, kimi zaman da nasıl tekrar ayağa kalkmak gerektiğine dair motivasyon sağlayacak altyapı ve içeriklerden oluşmuş. Genel hissini sevdim, farklı bir tat olmuş...







Bu şarkıda Ayaz'a geçtiğimiz haftalarda 'Vidos' albümüyle ses getiren Lil Murda eşlik etmiş. Kullandığı sound'la, bu bahsettiğim sendrom duygusunu tamamlayan Ayaz, Synthwave modelini hiphop'la harmanlamış.

Prodüktör olarak Rey'in yer aldığı şarkının co-prodüktör'leri genç yetenekler Nvthefinest ve KOD. Mixing ve mastering işlemleri ise de diğer 3 single'da da gördüğümüz ikili Jagerstereo ve Buğra Kunt imzası taşıyor.



SÜER'DEN 'ALAGÜL'E FARKLI YORUM

Televizyon yarışmalarından maalesef çok az insanı hafızamızda tutabiliyoruz. Kalıcı birkaç isim dışında görülüyor ki sektöre öyle çok da fazla hizmet etmiyor bu tür yarışmalar. Ama şimdi bahsedeceğim isim gibi, bazen karşımıza başarılarla süslenmiş kariyerler çıkabiliyor. Evet, uzun bir zamandır paylaşmak istediğim Pınar Süer de bu isimlerden...







Katıldığı yarışmaların ardından arka arkaya çıkardığı akustik işlerle sektörde kendine bir alan açtı. Onu Tuğçe Kandemir, Ekin Uzunlar ve Şanışer gibi birbirinden başarılı sanatçılar ile yaptığı düetlerde dinlemiştim. Kendisinden son olarak yılların sevilen şarkısı 'Alagül'ü dinledim ve tavsiye edeceğim isimler arasına girmeyi başardı. Sözü Burcu Tatlıses'e, müziği Febyo Taşel'e ait olan, 2000'li yıllarda Funda Arar'dan dinlediğimiz eser; adeta yeni bir şarkı kıvamında olmuş. Pınar, sesi ve farklı yorumu ile benden tam not aldı



COVER BÖYLE OLMALI

Cover şarkıları eğer çok beğenmezsem yazmam, bunu okurlarım iyi bilir. Son dönemlerde dinlediğim ve beğendiğim bir cover var bu hafta. Bir süredir üst üste çalışmaları ile sektörde var olan Mert Deniz'den yepyeni bir iş çıktı karşıma.







Sezen Aksu'nun hepimizin gençliğine damga vuran 'Güllerim Soldu' şarkısı tam da günümüz müzik anlayışına uygun ama özümüzdeki duyguyu yabancılaştırmayan keyifli bir iş olmuş. Düzenlemenin de Mert Deniz'e ait olduğunu söylemeliyim. Ben listeme ekledim, tekrar tekrar dinliyorum. Popu ve 90'ları sevenlerin çok seveceği bir iş olmuş. Yolu açık olsun.