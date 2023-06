Bu hafta kardeş ülke Azerbaycan'da piyasaya çıkan, çok beğendiğim bir işten bahsetmek istiyorum. Şarkının adı 'Öldür', şarkının sahibi ise Tünzale... Tünzale çok güçlü bir sese sahip ve meziyetini de bu şarkıda ön plana çıkarmış.







Şarkının sözleri Rafık Zeka Handan ve Aydın Handan'a, müziği Tünzale'nin kendisine ait... Emin Karimov ise kendi öz tarzını koruyarak modern bir anlayışla aranjesini yapmış şarkının. Çok başarılı bir aranje olduğunu söyleyebilirim. Şarkı, orta yerinde sizi rahatsız etmeden trap akışına geçiyor.

Tünzale, güzel bir iş çıkartmak için en iyilerle çalışmış belli ki... Bunu klibi izleyince de anlamak mümkün. Büyük bir prodüksiyon harcanmış, renkli bir klip çekilmiş. Türkiye'de de yakında bol bol dinleneceğine eminim. Hayırlı olsun.



EN SEVDİĞİM TÜNZALE ŞARKILARI

GEL NOVRUZ

SEVDİ CAN SENİ

EHTİYACIMSAN

GÜNAYDINIM



BENGÜ DURMAK BİLMİYOR!

Bengü hamileliği süresince müziğe kısa bir ara verdi ama sonra bir döndü pir döndü. Üst üste çıkardığı şarkılarla üretime hızla devam etti. Şimdi yeni şarkısı 'Veto'yla yaza iyi bir giriş yaptı. Yaz için çıkaracağı ikinci şarkısını da çoktan hazırladı.







Bengü şarkı seçiminden zamanlamasına, fotoğraflarından klibine kadar işinde çok titiz... Çıkardığı çalışmalar da bu titizliği ve tecrübesiyle her daim karşılığını buluyor. Kendisinden sonra sektöre giren birçok isim çoktan havlu atmışken Bengü hâlâ ilk günkü heyecanıyla işini yapmaya devam ediyor.



GENÇLER ÜSKÜDAR'DA MÜZİĞE DOYACAK

Üsküdar Belediyesi'nin Yaza Merhaba Konserleri başlıyor. Adeta gençleri müziğe doyurmak için bir ekip oluşturulmuş. 11 Haziran'da Harem Meydanı'nda düzenlenecek konserde Manga, Köfn ve Hey Douglas sahne alacak. Son zamanlarda Üsküdar'ı bilim-kültür ve sanat merkezi haline dönüştürme çabasında olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in çabaları doğru yönde ilerliyor. Bu arada konserin ücretsiz olduğunu söylemeliyim.



SİBEL CAN AKADEMİSİNİN YENİ MEZUNU

Büyük sanatçılar büyük isimler yetiştirir. Sibel Can'ın vokalisti olan Umut Kaplan da yıllarca Sibel Can akademisinde yetişti, ve şimdilerde mezun oldu diyelim. Umut'u ilk şarkısı ile adım attığı müzik sektöründe önce cesaretinden sonra da şarkısından ötürü tebrik ederim.







Sözleri Gökhan Şahin'e müziği Metehan Köseoğlu'na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Can Karabulut üstlenmiş.

Umut Kaplan ile ilgili kısa bir bilgi de vereyim... İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlamış. Yaklaşık altı yıldır da Sibel Can'ın sahnesinde vokalistlik yapıyor.