Bu hafta sizlere defalarca yazdığım, yine yazmaktan usanmadığım, rap sahnesinin bana göre en iddialı isimlerinden Lvbel C5'in yeni albümü 'Baba'dan bahsedeceğim... Henüz taptaze bir iş ama görüyorum ve izliyorum ki kendi kategorisinde dengeleri yerle bir etmeye başladı bile...







Bugün piyasaya çıkan 'Baba', tam da Lvbel C5'ten beklediğim gibi; iddialı, sert ve içi buram buram emek ve profesyonellik kokuyor. Tabii ki bildik tanıdık isim EBO üstlenmiş prodüktörlüğünü. Beatlerin tamamı kendisine sihirbaz diyebileceğimiz Akdo imzalı... Altyapılar çok güçlü, sözler vurucu... Birbirini tamamlayan tam 8 şarkı var albümde. Açıkçası laf olsun diye konulmuş tek bir şarkı bulamadım ben, hepsi birbirini tamamlıyor.







Albümün çıkışı ise elbette adını taşıyan 'Baba' şarkısı ile olmuş. Melih Kun yönetmenliğindeki klibi ise film tadında. Tanınmış oyuncu yüzlerini de gördüğüm klip, bildiğim kadarı ile sosyal medyada viral oldu. Tebrikler, dinledikçe ileride birkaç kelam daha edeceğim bu albüm hakkında.



DUY İSTANBUL BANA İYİ GELDİ!

Geçtiğimiz hafta Ziynet Sali yeni şarkısı 'Duy İstanbul'u sevenleriyle buluşturdu. İstanbul üzerine yazılan şarkıları hep çok sevdim. Şarkının adını duyunca da hemen açıp dinledim.







Düzenlemesi Ozan Doğulu'ya, söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya'ya ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini de Mert Özkan ve Veli Kuzlu yapmış. Şarkı hem döneme hem mevsime hem de Ziynet Sali'ye çok uymuş... Klibi de İstanbul'un sembol mekanlarında çekilmiş. 'Duy İstanbul' bana iyi hissettirdi.



HİKAYE TADINDA BİR EP

Ero, Mentalite albümünden bir yıl sonra yeni EP'sini bu cuma yayınlamaya hazırlanıyor. 'Show No Love' adını verdiği beş şarkılık EP'nin çıkış parçası olarak Ero'nun özgün tarzı ve akıcı vokaliyle parladığı 'Ghetto Boy' seçilmiş.







Todo La Noche, Yalan, Antidote ve Shake It ile tamamlanan EP'de Ero'yu hem yeteneklerini sergilerken, hem de hikaye anlatıcısı olarak görüyoruz.