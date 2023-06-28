Azer Bülbül şarkıları projesi, son dönemde yapılan en iyi işlerden biri oldu. Derya Uluğ'un seslendirdiği 'Esmerin Adı Oya' şarkısı ile başlayan projenin zaten milyonların ilgisini çekeceği belliydi. Derya, bu parça ile 54 milyonluk bir açılış yaptı. Rakamlar bazen önemli değildir ama her yerden bangır bangır dinledik bu parçayı. Genç neslin dilinden düşmedi.







Tabii, proje Azer Bülbül olunca onu yeniden popüler yapan rapçilerin de bu işte olmaması mümkün değildi. Heijan, Halodayı, Blok3, Uzi, Muti, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya, Melek Mosso, Mela Bedel gibi isimler de var sırada. Hareketli ve eğlenceli bir Azer şarkısı 'Aman Güzel Yavaş Yürü', Halodayı'nın yorumu ile bambaşka bir hal almış. Klip yaza damga vurur nitelikte, eğlenceli ve halktan. Tam da Bülbül'ün müzikal tarzına uygun yapılmış şarkıyı, eminim bu yaz her yerden duyacağız. Böyle önemli ve ölümsüz bir projede Halodayı'nın olması beni çok mutlu etti. Yeteneğinden zerre kadar şüphe etmediğim Halodayı, sektörde büyük sürprizler yapabilecek bir rapçi.







Başarılı rapçi Uzi de 'Caney' şarkısını cover yaptı. Şarkının özüne mükemmel uyum sağlayan ilave sözleri ve duygusal beat çıkışları yapan rap dünyasının süperstar'ı Uzi, Azer Bülbül'ün bu şarkısının hakkını vermiş. Zaten öyle olduğu için de yayınlandığı ilk günlerde sosyal medyada viral oldu. 6 günde milyonlarca tıklandı. Ben de tıpkı Derya Uluğ ve Halodayı şarkıları gibi listemde en tepeye ekledim 'Caney'i.

Proje dediğim gibi son yılların en iyi ve sağlam projesi bence. Ödülleri hak eden bir iş. Umarım dinlemelerle de hakkını bulur. Bize bu şarkıları sevdiren, gençliğimizin unutulmaz ismi Azer Bülbül, bu saygıyı fazlası ile hakediyor. Bu hakkı ona teslim eden başta sanatçılar olmak üzere projeyi hayata geçiren ve Z kuşağına bu kültürü aktaran yapım şirketlerine ve tabii ki bu fikre gönül ve emek veren Uğur Kalabaş, Osman Yuvacı ve Suna İlgin'e önce kendi adıma, sonra da müzik dünyası adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Helal olsun...