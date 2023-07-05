Ah Edis, ah! Birçok kez başarılı işlerini yazdığım Edis'i eleştirme hakkım da vardır sanırım. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sevenlerine müzik ziyafeti çekmek için konser veren Edis, aniden sahneye "Sürpriz" diyerek çıkardığı şarkıcı Alizade ile sosyal medyanın gündemine bam diye oturdu. Peki kim bu Alizade, önce bir hatırlatma yapayım size...







Alizade yaptığı şarkılarında yasaklı maddeleri öven, hatta bu nedenle sınır dışı kararı olan, küfürlü şarkı sözleriyle dikkat çekmeye çalışan Azerbaycan asıllı Rus bir şarkıcı. Edis sen böyle bir isimle nasıl yan yana gelebilirsin? Kitlen 18 yaş altıyken böyle bir şarkıcıyı nasıl şovuna çıkarıp reklamını yaparsın, gerçekten hiç anlam veremedim bu duruma.







Yaptığı şarkıları ülkesinde kendi dilinde söyleyemeyen, küfürlü sözlerle gençleri yasaklı madde kullanmaya teşvik eden, hakkında alınan kararlara rağmen hâlâ kendince bir şeyler yapma peşinde olan bu kişiye umarım daha fazla imkân sağlanmaz.







Cardi B özentisi Alizade'ye bir çift sözüm var. Senin gittiğin bu yol yol değil. Sorumluluk sahibi ol, seni takip eden gençlere örnek ol ve yasaklı madde özendiriciliği yapma. Bu arada sana Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik ve yasaklı maddelere özendirme suçunun yer aldığı 226'ncı maddesini de hatırlatmak isterim...







SAYGISIZLIK

Bu duruma çanak tutan Edis'e de kocaman bir sıfır. Ayrıca Edis de 'Yatakta Cardio' adında yeni bir şarkı çıkarmak üzere, o şarkı da müstehcen sözlerle dolu. Edis, bu yaptığın kabul edilemez. Seni dinlemeye gelen 18 yaş altı sevenlerine, hatta onların ailelerine karşı saygısızlık yapamazsın. Benim sana naçizane tavsiyem kendine, özüne, müziğine dön. Boş ver böyle itici ve aykırı PR hareketlerine, bunlara hiç gerek yok. Sana böyle sıra dışı fikirler verenlerini de hiç dinleme!