Derya Uluğ, geçtiğimiz hafta profesyonel müzik kariyerinin ilk solo albümünü sevenlerinin beğenisine sundu. 'Nefes' adındaki albümü ben de çıkar çıkmaz dinledim...







Bilindiği üzere, yaşamın her alanında olduğu gibi, müzik sektöründe de tüketim çok hızlı. Bu yüzden, en büyük yıldızlar bile albüm yaparken iki kere düşünüyor. Tekli çalışmaların cirit attığı bir ortamda albüm çıkarma cesareti gösteren Derya'yı tebrik etmek istiyorum. Birçok farklı altyapının kullanıldığı albüm, dinleyiciye büyük bir müzikal zenginlik sunmuş. Benim favori şarkılarım ise 'Nefes', 'Polis' ve 'Şansım Olsun' oldu. Bu arada 'Nefes'in klibini de çok beğendim, söylemeden geçmeyelim...

Derya Uluğ, ilk albümün altından başarıyla kalkmış. 90'ların gölgesinde kalan pop dünyasına taze, güzel bir nefes aldırmış. Yolu açık, şansı bol olsun.





'14 BAHAR'IN YENİ VERSİYONLARI YAZA RENK KATACAK

Uzun zamandır gittiğim her yerde karşıma çıkan bir şarkının yeni versiyonu beni mutlu etti. Sözü ve müziği kendisine ait olan '14 Bahar' şarkısı ile hem listeleri alt üst eden, hem de müzikseverlerin gönlünde taht kuran Melih Görgün, aynı şarkıya ait 2 farklı versiyonu (akustik ve remiks) müzikseverlerle buluşturdu.







Şarkının akustik versiyonu usta isim Fırat Özbaylar, remiksi ise genç ve başarı bir isim Semih Demir imzasını taşıyor. Bu iki yeni versiyonu ile listelerde iddiasını yineleyecek olan şarkı, Serkan Mehmet Durdu prodüktörlüğünde yeniden bu yaza damgasını vuracak gibi görünüyor.



RAP'İN NABZI 'SANA KÜSMÜŞLER'DE ATIYOR!

Türkçe rap müziğinin sevilen isimleri Zeyd, Sansar Salvo, Defkhan, Kurşun, Muşta ve Espi, heyecan verici bir proje için bir araya geldi. Türkçe rap'in sevilen 6 ismi, 'Sana Küsmüşler' adlı yeni bir single'la gerçek hip-hop izlerini kaybetmeden yeni sound'larla eşsiz bir proje ortaya koydu.







Bu çalışmayla, Türkçe rap tarihinde unutulmazlar arasında yer almayı ve uzun süre zirvede kalmayı hedefliyorlar.