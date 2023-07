Ağrı Dağı'nda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen müzik festivalinin ardından Uzi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan 'Kim daha büyük star?' diyaloğu, gündeme bomba gibi düştü.

Her şey festival gecesi iş insanı Hikmet Eraslan'ın sahneden "Uzi business class bilet istemişsin, burası Ardahan, burada business uçak bileti yok. Bir de Uzi efendi finalde tek başına kendin çıkmak istemişsin, olacak iş değil" diyerek o geceki sahneye çıkmayan Uzi'yi seyirciye yuhalatması ve haksız olarak suçlaması ile başladı...

Uzi, Eraslan'ın iddiasını sosyal medyada uçaklarının ekonomi bileti olduğunu belirterek yalanladı. Tek talebi ise etkinliğin finalinde çıkmakmış, konser öncesi organizasyon şirketi ile bu yönde anlaşmışlar, ancak son anda bir değişiklik yapılmış ve finali Mustafa Sandal'ın yapacağı söylenince, Uzi de konsere gitmekten vazgeçmiş...







'KOMİK OLUYORSUN'

Eraslan ve Uzi arasında yaşanan diyalog sonrasında konuya Mustafa Sandal da dahil oldu... Sandal, Uzi'ye "Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" diyerek göndermede bulundu. Ünlü rapçi de "Mustafa Abi, yaşım 25, şu ana kadar global ve ülkemiz sınırlarında çok fazla başarım oldu, ama yazmaya üşendim" diye başlayan bir mesaj yayınladı...







Öncelikle müzik içinde bu tarz haksız yergilerin ve tek taraflı yargıların oluşması beni de tıpkı Uzi severler gibi üzdü. Aslında Uzi'nin konu hakkında yaptığı açıklaması kısa ve netti ama görüyorum ki anlamak istemeyenler olmuş. Şimdi Uzi'nin üşendiğini hem size, hem de sana anlatayım sevgili Mustafa Sandal...









Öncelikle 30 yılda edindiğin başarılarından bahsetmişsin... Oysa henüz 25 yaşında dünya listelerinde üst üste kıyametler koparmış bir müzisyen var karşında, bu bir. Senin 30 yılda aldığın yolu birkaç senede kat etmiş, bu iki!

Zaten konu da bu değil; organizasyon içeriği, şartlar, sanatçılara önceden tebliğ edilir, sözleşmeler yazılır. Burada yapılan bir hata varsa, bu hata Uzi'nin değil, onu davet eden, organizasyonu yapan firmanındır. Yani meslektaşına haklı olduğu bir konuda sahip çıkmak, arkasında durmak yerine ticari kaygını ön plana alarak yapılan hatayı görmezden gelip Uzi'yi suçluyorsun. Üstelik bunu yaparken kendini bu kadar övmen de son derece komik olmuş, bu üç!







Sana biraz özet geçeyim istersen Uzi hakkında, bilgi sahibi olursun... Kendisi Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı... Türkiye'nin en çok dinlenen albümü 'El Chavo', Uzi'ye ait. Dijital platformlarda her ay sabit 5 milyon kişi tarafından dinleniyor. Dünyanın en ünlü dijital platformu, geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın en iyilerinin isimlerini yayınladığı bir paylaşımda Türkiye'den sadece Uzi'nin ismine yer verdi. Uzi'nin 'XXL' şarkısı dünya global listelerinde 9 numaraya kadar yükseldi. Albümü El Chavo ise dünyanın en çok dinlenen albümleri listesinin 4. sırasında.

Sevgili Mustafa Sandal, senin ise dünya listelerine giren tek bir şarkın bile yok. Pek vakıf değilsin konuya sanırım ama sen sadece 40-50 yaş grubu tarafından tanınıyorsun, yeni neslin adından bile haberleri yok, bu da dört!