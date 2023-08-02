Son yıllarda müzik sektöründe kendi değerine değer katarak büyüdüğünü gördüğüm bir isim Simge Sağın...

Sanatçı, 12'den vurmaya da devam ediyor.

Bu işte müzisyenlerin enerjilerinin birbiri ile uyumu çok önemlidir...

Geçmişte buna birçok örnek sayabilirim. Simge de bu enerjiyi iyi yakaladığının farkında olmalı ki Ozan Bayraşa ile birbirinden hit şarkılara imza atıyorlar.

Malum 'Aşkın Olayım' ve 'Üzülmedin mi?' slow olmasına rağmen çok hızlı girdi kalplerimize...

İşte önüme gelen linkte dinlediğim yeni şarkıları 'Çapkınca' da bu sinerjinin eseri diyebilirim.

Bambaşka bir sound denemiş ikili. House müzik tarzındaki yeniliklerle dolu yaz sound'uyla ve tabii ki Simge'nin muhteşem yorumuyla şarkı çok iddialı olmuş.







Simge'nin ses rengini çok özel buluyorum, bu şarkıyla da yaz aylarının ortasına geldiğimiz şu günlerde farklı bir etki bırakıyor...

Simge sözü ve müziği Onur Özdemir'e ait şarkısı ile belli etti ki, farklı tarzlar ve lezzetler denemeye devam edecek. Bence etmeli de. Zaten her yazımda belirtiyorum, özellikle pop müzik yapan şarkıcılara, kendinizi tekrar etmeyin diye... Simge bu konuda örnek alınabilir, alkışlıyorum kendisini. Bu arada farklılıklarından söz etmişken şarkının klibi de yapay zeka ile hazırlatılmış. Ayrıca taze bir şarkı daha geldi Simge'den 'Ruhum Esirin' adında, Çağrı Telkıvıran ile feat yapmışlar. Neşeli bir klip olmuş, yolu açık olsun.



SEMİCENK'İN ŞİFRELERİ

Semicenk, dijital mecralara damga vuran bir isim... Platformların listelerinde bir değil birçok şarkısı yer alıyor. Ortada bir başarı var, bu başarının da birçok sebebi var tabii...







Semicenk karakteristik bir sese, kendine özgü bir yoruma sahip. Temelinde müzik eğitimi var, birçok enstrümanı kullanabiliyor. Genç yaşına rağmen geçmişinde sahne tecrübesi olan bir isim... Öte yandan iyi bir proje 'Semicenk'. İyi bir ekip, iyi bir matematikle başarının peşinden koşuyor. Yapımcısı Hazar Ekşioğlu, ona ihtiyacı olan alanı da sağlıyor. Şarkılarının tüm kliplerini Emre Alev çekiyor ve bu kliplerde bir dil oturtmayı başardılar. Hal böyle olunca başarı da peşinden geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni şarkısı 'Tanrım Reva mı?' çıkar çıkmaz dijital platformların zirvesine yerleşti. Bir kez daha anladık ki başarı tesadüf değil...



'SÜRGÜN AŞKIMIZ'A SAKİLER YORUMU!

Sakiler, 'Benim ne yapacaklar?' diye merakla beklediğim bir grup... Her seferinde yorumladıkları, düzenledikleri şarkıları bambaşka bir lezzetle önümüze sunuyorlar. Yeni bir şarkı da olsa, herkesin ezbere bildiği bir şarkıyı cover olarak da hazırlasalar, kendi imzalarını güçlü bir şekilde atmayı biliyorlar. Sakiler bu sefer de 1999 yılında Hazal'ın seslendirdiği 'Sürgün Aşkımız'ı kendi yorum ve düzenlemeleriyle yayınladı.







Grup, geçmişten ezbere bildiğim bu şarkıyı bir kez daha bana yeni bir şarkı dinliyormuşum gibi dinletmeyi başardı. Yaz sezonunda yoğun bir tempoyla çalıştıklarını bildiğim Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'ı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum.