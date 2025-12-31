2025 yılı, Türk rap müziğinde rekabetin en sert yaşandığı dönemlerden biri olarak kayıtlara geçerken, yılı zirvede tamamlayan isim BLOK3 oldu. Yerel sahneden çıkan ama kısa sürede global dinleyiciyle buluşmayı başaran rapçi, yalnızca hit şarkılarla değil, sürdürülebilir bir müzik dili ve istikrarlı yükselişiyle öne çıktı. Dijital platformların verileri BLOK3'ün yükselişini net biçimde ortaya koyuyor. Spotify'da aylık 10 milyon dinleyici barajını aşan sanatçı, bu rakamla Türkiye sınırlarını çoktan geride bıraktı. Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde elde ettiği yüksek dinlenme oranları, BLOK3'ün müziğinin Avrupa merkezli bir karşılık bulduğunu gösterdi. Global çalma listelerinde yer alması ve algoritmik önerilerde sıkça öne çıkması, bu başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

BLOK3'ü benzerlerinden ayıran en önemli unsur; sokak gerçekliğini modern prodüksiyonla birleştiren sound'u. Abartıya kaçmadan, doğrudan ve sert bir anlatımla dinleyiciyle kurduğu bağ, onu yalnızca dijitalde değil sahnede de güçlü kılıyor. Konser performanslarında yakaladığı enerji, şarkılarının gerçek bir karşılığı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

2025 boyunca yayımladığı çalışmalar, kısa süreli viral etkiyle sınırlı kalmadı; aksine kalıcılığı olan bir diskografi inşa etti. Bu da BLOK3'ü 'dönemin popüler ismi' olmaktan çıkarıp, rap sahnesinin belirleyici figürlerinden biri hâline getirdi.

Bugün gelinen noktada 10 milyon aylık dinleyici, bir hedef değil; yeni bir başlangıç. BLOK3, 2025'i zirvede kapatırken Türk rap müziğinin global vitrine çıkışında da önemli bir rol üstlendi. Gözler şimdi 2026'da: Bu ivme korunacak mı, yoksa BLOK3 çıtayı bir kez daha mı yükseltecek?



ELVAN'DAN YARIM KALAN AŞKLARA YENİ BİR ŞARKI!

Ruhunu müziğin ritmine, kalbini kelimelerin büyüsüne teslim eden; kendi şarkılarını yazıp söyleyen başarılı sanatçı, söz yazarı ve doktor Elvan Gaye Elvan, tıpkı hayatındaki iki büyük tutkuyu aynı nefeste buluşturduğu gibi, bu kez de dinleyicilerini yeni bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Elvan, kalbin en kuytu yerlerine dokunan yeni şarkısı "Benim Gibi Sevmiyorsun"u müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri ve melodisi Elvan'ın iç dünyasından süzülen şarkının aranjesinde Faruk Paker, müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör'ün imzası bulunuyor. Her biri şarkının ruhuna ince bir dokunuş katan bu ekip, "Benim Gibi Sevmiyorsun"un duygusal derinliğini daha da görünür kılıyor. Elvan, şarkının doğuşunu anlatırken kalbin kırılgan ritmini adeta bir günce gibi dile döküyor:

"Kalbiyle gururu sürekli çatışan ama bu çatışmanın içinde bile sevgisinin ağırlığını taşıyan âşıklar için yazdım bu şarkıyı. Derin bir bağlılıkla örülmüş, ruhuna nefes veren bir aşk vardır; sonra bir gün anlamadan ayrılık girer araya. İçinde dalga dalga gelgitler… Bir yanda bitmeyen aşkın itirafları, diğer yanda kırgınlığın ve kaybolan umutların yankısı… Ve bazen gururun olur, 'geri dön' diyemediğin o sessiz çığlık. Yarım kalan aşklara ve gururuna sarılıp susan âşıklara yazdım şarkıyı."

Şarkının klibi ise Kemal Başbuğ tarafından çekildi. Başbuğ, Elvan'ın zarafetini, duru ifadelerini ve şarkıya taşıdığı içsel derinliği kadrajına büyüleyici bir ahenkle yansıtıyor.



FERMAN TOPRAK'TAN YENİ SİNGLE 'VARSA ŞEREFLERİNE'

Arabesk müziğin güçlü ismi Ferman Toprak, "Varsa Şereflerine" adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği, sosyal medyanın dikkat çeken ismi Eylül Öztürk imzası taşıyan şarkı, arabesk ve Ankara havası olmak üzere iki farklı versiyonla aynı anda dinleyiciyle buluştu.

Özdemir Plak etiketiyle yayınlanan çalışmanın iki ayrı versiyon klibi, Sedat Sakarya tarafından Beykoz'da çekildi.

Eylül Öztürk'ün çekilen klipte kendi sesiyle dile getirdiği ve dikkat çeken "Sana bomba bir şarkı yaptım. Bu şarkıyı senden daha iyi söyleyecek adam tanımıyorum" sözleri de klibin introsuna damga vurdu.

Şarkının çıkışı ise, Ferman Toprak için ayrı bir anlam taşıyor. Sanatçı, 13 sayısının kendisi için uğurlu olduğuna inandığını belirterek, 2013 yılında çıkardığı ve çok büyük ilgi gören "Hayatı Tesbih Yapmışım" şarkısından 13 yıl sonra, "Varsa Şereflerine" isimli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Arada seslendirdiği tüm şarkılarının çok değerli olduğunu özellikle vurgulayan Toprak, "Varsa Şereflerine"nin ise kariyerinde yine 13 rakamıyla birlikte büyük bir uğur getireceğine yürekten inandığını belirtti.

Eylül Öztürk imzalı; sitem ve sert duygularla örülü sözleriyle dikkat çeken şarkı, Ferman Toprak'ın etkileyici yorumu sayesinde daha şimdiden hem arabesk hem de Ankara havası severlerin radarına girdi.