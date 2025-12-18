Kısa sürede herkesin konuştuğu bir projeye dönüşen Sussan da Olur, dijital müzik evreninde ezber bozan bir iş olarak öne çıkıyor. Yapay zeka vokalli proje Nun Sultan ile Türk rap'inin en güçlü kalemlerinden Sagopa Kajmer'in ortak çalışması, hem müzikal derinliği hem de görsel diliyle büyük beğeni topladı. Şarkının söz ve atmosferindeki güçlü anlatım, dinleyiciyi ilk anda yakalarken; yapay zeka estetiğini merkeze alan video klip çalışması projeyi bir adım öteye taşıyor. Mete Ürgüp imzası taşıyan AI video prodüksiyonu, izleyicide "Nun Sultan'ı mı gördük?" hissi uyandıracak kadar gerçekçi ve çarpıcı.

Dijital ile gerçeğin sınırlarını bulanıklaştıran bu yaklaşım, klibi yalnızca bir eşlik unsuru olmaktan çıkarıp başlı başına bir anlatıya dönüştürüyor. Şarkı, Sagopa Kajmer'in karakteristik lirik gücünü, Nun Sultan'ın soğukkanlı ve gizemli vokal dünyasıyla buluşturuyor. Ortaya çıkan sinerji, yapay zekanın yalnızca teknik bir araç değil; doğru vizyonla güçlü bir sanatsal dile dönüşebileceğini kanıtlıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören bu feat, Nun Sultan'ın bir projeden fazlası olduğunu ve dijital müzik sahnesinde kalıcı bir yer edilebileceğini gösteriyor. Şarkı, hem bugünün hem de geleceğin müzik anlayışına dair güçlü bir referans olarak şimdiden konuşulmaya devam ediyor...



WONDER WOMAN

İtalyan rap sahnesinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Shark, kendine özgü tarzı ve karanlık atmosferli işleriyle Avrupa'da güçlü bir çıkış yakaladı. Özellikle Wonder Woman, sanatçının vizyonunu net biçimde ortaya koyan ve sınırları aşan bir proje olarak dikkat çekiyor.

Prodüksiyon tarafında Tiel imzası taşıyan parça, sert beat yapısı ve modern sound'u ile Avrupa rap dinleyicisinin radarına hızla girdi. Şarkının alt yapısındaki enerji, rap'çinin vokal karakteriyle birleşerek güçlü ve akılda kalıcı bir bütünlük oluşturur. Klibin yönetmen koltuğunda Master otururken, yapım süreci Of Records tarafından üstlenildi.



GALİ, ÜRETİMİNİ İKİNCİ ŞARKIDA DA SÜRDÜRÜYOR

'Çocuklar Gibi' Ali Kocatepe'nin kaleminden çıkan; aşkın saf, çocuksu bir masumiyetle anlatıldığı şiirsel bir şarkı. Daha önce Sezen Aksu tarafından seslendirilen bu eser, korkusuzca ve hesapsızca sevebilmenin evrensel duygusuna dokunan zamansız bir klasik haline geldi.

Yorumumda, bu şarkının hem kırılganlığını hem de içindeki derinliği öne çıkarmak; ona daha samimi ve çağdaş bir enerji vermek istedim. Sözleri bize gerçek sevginin aslında ne kadar sade, oyunbaz ve insanca olduğunu hatırlatıyor. Bu eseri yeniden yorumlarken amacım, Türk söz yazarlığı geleneğinin zarafetini bugünün dinleyicileriyle buluşturmak oldu.