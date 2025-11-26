Ramiz yeni albümü 'Can Yeleği' ile karşımızda. Albümün ilk teklisi 'Kıyamadım'da dinamik bir tarz ama derin ve sitemkar sözler bizi karşılıyor. Herkesin kendinden bir parça bulacağı şarkı lafı gediğine oturturken kıvrak sözleriyle de düşündürüyor. Biraz sokak, biraz aşk kokuyor şarkı.

Albüm geneline baktığımızda da daha önce yaptığı işlere göre daha olgun, oturaklı bir Ramiz var. Bu tarz, dinleyiciyi şaşırtıp biraz ters köşe yapacak. Soundlar her zamanki gibi trende çok uygun. Ama o güncel yapının içinde geçmişten bazı izler görüyor insan. Sanki yepyeni bir yemeğe geçmişten baharatlar katılmış gibi.

Albümde toplam 14 şarkı olacak. Bu şarkıların içinde Sagopa Kajmer, Canbay&Wolker, Ahiyan, Rapnos gibi isimlerin yanı sıra, bir zamanlar Türkçe rap'e damgasını vuran İstanbul Attack'tan grup arkadaşları Dr. Fuchs ve Kasırga ile sürpriz bir düeti de olacak. Ramiz, o şarkıyla İstanbul Attack ruhunu tekrar hissettireceği konusunda iddialı. 'Can Yeleği' ismininse albümde yer alan bir şarkıdan geldiğini belirten Ramiz, bu albümünde derdi olan herkes için can yeleği olmasını temenni ettiğini söylüyor. Şu ana kadar albümün 7 şarkısının klibi de çekilmiş. Ben albümü dinlediğimde ters köşe oldum. Hatta 'Bu sen misin?' diye sordum. Çok farklı bir Ramiz dinledim, çok etkilendim.



MÜZİĞİN BEAT SİHİRBAZLARI: AREM&ARMAN

Türkiye'de elektronik müzik sahnesi konuşuluyorsa, bir noktada muhakkak Arem&Arman isimleri duyulur. Çünkü onlar sadece şarkı yapan iki DJ değil; ritmin, enerjinin ve sahne büyüsünün mimarları. Yıllardır hem kulüplerde hem de dijital platformlarda fark yaratan işleriyle dinleyicinin kulağını eğiten, nabzını yükselten bir marka oldular. Bugün radyoda ya da Spotify listelerinde "Bu ne kadar iyi bir şarkıymış!" dediğinizde, şarkının üreticisine bakınca çoğu zaman yine o tanıdık imzayı görüyorsunuz: Arem&Arman.

Bu tesadüf değil. Çünkü ikili, yıllardır alışkanlık haline getirdikleri yüksek kalite standardını asla düşürmüyor. Beat konusunda ustalık, mix'te kusursuzluk, prodüksiyonda vizyon... Müzikten anlayan herkes onların işlerinde bu üçlünün izini görür.

Son yıllarda Arem&Arman yalnızca kendi başarılarıyla yetinmedi, elektronik müzik sektörüne büyük bir katkı daha sunarak kendi akademilerini kurdular. Bu akademi, Türkiye'de prodüktörlük ve DJ'lik eğitimi konusunda adeta bir okul niteliğinde. Sadece teknik eğitim vermiyorlar; sahne ruhunu, prodüksiyon disiplinini, beat yaratma estetiğini birebir aktarıyorlar. Öğrenciler de başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yeni nesle şans veren, onları yetiştiren, doğru yönlendiren çok az isim vardır. Arem&Arman bu anlamda sektöre sadece müzik değil, gelecek de kazandırıyor. Elektronik müzik Türkiye'de artık daha büyük, daha modern ve daha iddialıysa, bunun arkasında emek veren gerçek ustaları unutmamak gerekir. Arem&Arman, bu işin mutfağında yıllardır ter döken, vizyonuyla gençlere yol açan, sektöre hem şarkı hem de insan kazandıran bir güç hâline geldi. İkisi de tebrik ediyorum.



FİLİSTİNLİ GRUP 10 OCAK'TA İSTANBUL'DA!

Geleneksel Filistin müziği yapan Le Trio Joubran, kendilerine has ud tınılarıyla dünya çapında kültürlerini tanıtmayı ve müzikleri aracılığıyla Filistin'in sesi olmayı sürdürüyor. Grup, 10 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Le Trio Joubran, dört nesildir devam eden 'udî' geleneğine sahip bir ailenin Samir, Wissam ve Adnan kardeşler tarafından oluşan grubu olarak, bu enstrümanı adeta bir duygu, bir yetenek ve hayat haline getirdi. Grubun hikâyesi; ilk solo albümler Taqaseemand Sou'fahm'i çıkartan büyük ağabey Samir ile başladı. Üçüncü albüm 'Tamaas' için grubun yaylı enstrümanlarını yapan Wissam, Samir'in macerasına katıldı. İki yıl sonra Adnan'ın kardeşlerine katılması ve Randana'nın ortaya çıkmasıyla bugün bildiğimiz trio oluşmuş oldu. Perküsyonda usta Youssef Hbeisch ile grup Filistin'in zengin kültürünün ve müzikal macerasının temsilcisi oldu.