Dünyaca ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian, 18 Kasım'da tersanede yer alan otelde sahne alacak. Bu özel gecede Fabian, İstanbul'daki hayranlarının karşısına ilk kez yemekli bir konser konseptiyle çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak olan organizasyon, 01.00'e kadar sürecek.

Mekan bu konser için özel bir gala atmosferine dönüşecek. Konuklara, dünya mutfağından seçkin lezzetlerin yer aldığı özel menüler eşliğinde unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak. Lara Fabian'ın büyüleyici sesi, zarafeti ve sahne enerjisiyle birleşen bu konsept, konuklara sadece bir konser değil, baştan sona bir sanat ve lezzet deneyimi yaşatacak.

Romantik baladları ve eşsiz yorum gücüyle tanınan Lara Fabian, 'Je t'aime', 'Adagio', 'Caruso' ve 'Broken Vow' gibi klasikleşmiş eserlerini İstanbul'un kalbinde seslendirecek.

30 yılı aşkın kariyerinde 20'nin üzerinde albüm çıkaran Lara Fabian; dünya genelinde 20 milyondan fazla albüm satışıyla müzik tarihinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul ediliyor. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca performanslarıyla çok dilli bir sanatçı olan Fabian, her dilde aynı derin duyguyu hissettirmesiyle dinleyicileriyle evrensel bir bağ kurmayı başarıyor.



JEFE'DEN YENİ PARÇA

Türk rap sahnesinin yükselen isimlerinden Jefe, uzun süredir merakla beklenen yeni çalışması '1-1' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı, güçlü altyapısı, modern sound'u ve dikkat çekici görselliğiyle kısa sürede dijital platformlarda büyük ilgi görmeye başladı.

Şarkının prodüktörlüğünü Kutay, Pango ve Arda Diyar üstlenirken; mix koltuğunda Berkant Merdivan, mastering aşamasında ise Emrah Çelik yer alıyor. Bu güçlü ekip, Jefe'nin enerjisini destekleyen, modern trap öğeleriyle bezeli bir altyapı ortaya koydu.

Şarkının video klibi ise genç yönetmen Tarık Staz tarafından çekildi. Sinematografik açıdan iddialı sahneleriyle öne çıkan klip, Jefe'nin sahne karizmasını ve müzikal tarzını yansıtan özel bir atmosfer sunuyor. Işık oyunları, dinamik kamera geçişleri ve şehir temalı sahneler, eserin enerjisini görsel olarak da güçlendiriyor.

Jefe, '1-1' ile hem lirik tarzında hem de sahne enerjisinde bir adım daha ileriye geçiyor.

Kısa sürede sosyal medyada trend listelerine giren şarkı; Jefe'nin kariyerinde yeni bir sayfa açarken; Türk rap sahnesine de taze bir enerji kazandırıyor.



BERRU TURAL VE AYLA ÇELİK YENİDEN BİR ARADA!

Modern hayatın yalnızlığına cesur bir yerden yaklaşan sanatçı Ayla Çelik, yakın dostu Berru Tural'a özel bir şarkı hediye etti. İkilinin güçlü dostluğu, 2024 yazında yayımladıkları 'Sıcak' şarkısının ardından bu kez 'Olan Oldu' ile yeniden taçlanıyor.

Sözü müziği Ayla Çelik'e ait şarkının düzenlemesini Miraç Kutlu yaptı.

Kendi sınırlarını zorlayan Tural, bu şarkıda trap ve arabesk dokunuşlarını harmanlayarak günümüz soundlarına farklı bir yorum katıyor. Sonbaharın duygusal tonlarını taşıyan şarkının video klibi ise İstanbul'un tarihi sokaklarında çekildi. Klipteki görsel dilin ardında, yönetmen Güney Akçay'ın imzası bulunuyor.