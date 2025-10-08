Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık'ta Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde sahne alacak. Bu özel konserde sanatçı, büyük ilgi gören Pianosphere turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Ocak 2012'de, 765 tuş vuruşuyla "bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu" dalında Guinness Dünya Rekoru'nu kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En Hızlı Piyanisti olarak adını yazdıran Bence; klasik, pop ve film müziklerini yenilikçi yorumlarıyla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Sinirli, vurmalı ve etkileyici çalış tarzıyla tanınan Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları yıkarak dünya çapında dinleyicileri büyülüyor. Piyanoyu yeni zirvelere taşıyan Bence, enstrümanı tam bir orkestraya dönüştürerek her yaştan müziksevere ilham veriyor. Michael Jackson'dan Queen'e, John Williams'tan Hans Zimmer'a uzanan geniş repertuarı ve sahnedeki büyüleyici enerjisiyle milyonları etkileyen sanatçı, İstanbul konserinde de unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bence, henüz yedi yaşındayken Mozart ve Chopin'den ilham alarak ilk eserini besteledi. 11 yaşına geldiğinde, ilk bestelerini içeren ilk solo piyano albümünü yayınladı. Henüz ilkokul öğrencisiyken Macaristan'ın Debrecen kentindeki prestijli Franz Liszt Müzik Üniversitesi'ne kabul edildi.

2 MİLYARDAN ÇOK İZLENDİ

Macaristan'daki klasik eğitiminin ardından Bence, müzikal yeteneklerini Berklee College of Music'te film müziği ve piyano üzerine uzmanlaşarak geliştirdi. Orada, kendine özgü tarzını derinden etkileyen çok çeşitli müzik türlerine daldı. Müzikal ilham kaynakları John Williams ve Michael Jackson gibi efsanelerden J.S. Bach ve W.A. Mozart'ın zamansız eserlerine kadar uzanıyor. 2015 yılında Michael Jackson'ın 'Bad' şarkısına yaptığı düzenleme viral oldu ve YouTube'da birkaç gün içinde 10 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bugün, 16 kez Grammy Ödülü kazanan David Foster, besteci Hans Zimmer, Toto'nun kurucusu David Paich ve Neil Patrick Harris ve Eros Ramazzotti gibi ünlüleri de içeren hayran kitlesine sahip olan Bence'nin videoları 2 milyardan fazla izlendi.



10'UNCU YILINI HARBİYE'DE KUTLAYACAK

Yeni dönem alternatif müziğin en güçlü kadın yıldızlarından Sena Şener, kariyerinin 10. yıl dönümünü muhteşem bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

İstanbul'un en ikonik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu özel gecede Şener, kısa sürede yazdığı büyük şarkılarla dinleyicilerini büyülü ve unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.

Benzersiz vokali ve enerji yüklü sahne performansıyla ilk kez Harbiye sahnesine çıkacak olan sanatçıya, müzisyen ve şarkıcı dostları da eşlik ederek gecenin coşkusunu ikiye katlayacak.

Şener bu konser için duygularını şöyle dile getirdi: "Bu özel yolculuğuma çıktığımda bu kadar sevgi göreceğimi, milyonlarca insanın hikayesinin şarkılarımda yankı bulacağını hiç düşünemezdim. Kendimi ararken başkalarının yolculuğuna da eşlik ettim; hiç tanışmadan derin bağlar kurduğumuz dostlar edindim. Şimdi her zerresine özenle ve tüm porselen kalbimle dokuduğum bu maceranın 10. yılında, size özel bir konserle teşekkür etmek, her zamankinden farklı bir büyüyle buluşmak istiyorum."