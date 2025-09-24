7 Ekim'de Ataköy Marina'da sahne alacak dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, konser için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Türk kökenli eşi Ayda Field sayesinde Türkiye ile özel bir bağı olan sanatçı, bu kez hem sahnede hem de özel hayatında dikkatleri üzerine çekecek.

Pop müziğin efsane ismi Robbie Williams'ın konseri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleşecek.

Williams'ın İstanbul konseri müzikseverleri heyecanlandırırken, eşi Ayda Field'in de konserde olması bekleniyor.

Robbie'nin konser için İstanbul'a gelişi, aynı zamanda 'eşinin memleketine dönüş' olarak da görülüyor. Daha önce katıldığı röportajlarda İstanbul'u merak ettiğini dile getiren sanatçı, bu konserle hem sahnede dev bir şova imza atacak hem de Türkiye ile olan aile bağlarını pekiştirecek. Robbie'nin kebap, döner, tatlı başta olmak üzere Türk yemeklerini de merak ettiği söyleniyor, bu lezzetlerimizden ülkemize geldiğinde tatması bekleniyor. Organizasyon yetkilileri biletlerin hızla tükendiğini belirtirken, Ataköy Marina'da Robbie Williams konseri için görkemli bir sahne ortamı hazırlanıyor.



Tuğçe Kandemir'den duygusal hit: 'Bari'

Pop müziğin güçlü kadın seslerinden Tuğçe Kandemir, sonbahara damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni şarkısı 'Bari', yalın ama derin sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunuyor. Söz ve müziği Kandemir'e ait olan parçanın aranjesi Emirhan Cengiz imzası taşıyor.

Şarkı hakkında konuşan Kandemir, "Bari', birçok kişinin kendinden bir parça bulabileceği bir şarkı. Duygular çoğu zaman küçük bir dilek gibi kalıyor. Bu şarkı tam da bunu anlatıyor" diyerek yeni çalışmasının ruhunu özetledi. Her şarkısında hayatın içinden hikâyeleri samimiyetle müziğe aktaran Kandemir, 'Bari' ile yine çok konuşulacak.



Rap'in yeni ikilisi: Çelix&Mkrk

Rap sahnesine yeni bir soluk getiren Çelix & Mkrk, ilk şarkıları 'Neden' ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sert beat'ler ve karanlık bir atmosfer eşliğinde ilerleyen şarkı, sokak kültürünü ve gençliğin sorgulamalarını güçlü sözlerle yansıtıyor.

Farklı mesleklerden gelen bu iki genç isim, müzikten asla kopmayarak enerjilerini rap sahnesine taşıyor. İkilinin tavrı ve modern rap estetiği, onları kısa sürede 'rap müziğin yeni favori ikilisi' olmaya aday hale getirdi. Yeni projelerinin şimdiden sabırsızlıkla beklendiğini söylemek yanlış olmaz.