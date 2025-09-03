Geçtiğimiz yıl Life Park'ta gerçekleşen ilk K-Pop İstanbul Festivali; Dreamcatcher ve Purple Kiss'in sahneleriyle yaklaşık 10 bin müzikseverin coşkusuna sahne olmuştu. Yoğun ilgi gören festival, bu yıl daha büyük bir enerji ve güçlü bir kadroyla geri dönüyor.

K-Pop sahnesinde dört üyeli karma grup konseptiyle fark yaratan KARD, Latin esintili ritimleri, güçlü vokalleri ve dinamik sahne şovlarıyla küresel çapta büyük başarı elde etti. 'Hola Hola', 'Don't Recall', 'Oh Na- Na', 'Dumb Litty' ve 'Ring The Alarm' gibi hit parçalarıyla dikkat çeken grup, Amerika, Latin Amerika ve Avrupa'daki turlarıyla uluslararası popülaritesini pekiştirdi. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan müzik videoları ve dijital platformlardaki yüksek dinlenme rakamlarıyla KARD, küresel K-Pop sahnesinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

Dünyanın birçok yerinde biletleri kısa sürede tükenen konserleriyle bilinen grup, İstanbul konserinde Türkiye'deki hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

KARD öncesinde sahne alacak ön grup ise 2023'te çıkış yapan beş üyeli kız grubu Young Posse. Hip-hop ve R&B ağırlıklı enerjik sound'uyla tanınan grup, ilk mini albümleri 'Macaroni Cheese' ve 2024'te kazandıkları 'Hot Potential Award' ile kısa sürede adını duyurdu.

Sunhye, Yeonjung, Jiana, Doeun ve Jieun'dan oluşan Young Posse; eğlenceli sahne koreografileri, kendine özgü rap bölümleri ve sahne enerjisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'deki ilk konserlerinde Life Park sahnesini ısıtarak festival coşkusunu zirveye taşıyacaklar.



SİMGE'DEN SÜRPRİZ

Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge, yeni albümü için geri sayıma devam ederken, albümünün çıkış şarkısı 'Mucize'nin yeni versiyonunu dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Selim Siyami Sümer'e, prodüktörlüğü ise Ozan Bayraşa'ya ait olan 'Mucize (BHDR Version)', enerjik ritmi ve pozitif ruhuyla sonbara girsek de yaz enerjisini en güçlü şekilde hissettiriyor. Yazı dans ederek ve keyifle uğurlamak isteyenler için hazırlanan şarkı, yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda hızla yükselişe geçti.