Alternatif müziğin güçlü ve özgün isimlerinden Mela Bedel, yeni single'ı 'Hadi Yallah' ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bugüne kadar arka arkaya yayımladığı 'Ben Sana Gelemem', 'Canım', 'Alayı Yalan', 'Ne İstedim ki Senden', 'Darıldım', 'Ben Değilim' gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Mela, geçtiğimiz yıl kazandığı 'En İyi Şarkı' ödülünün ardından yeni çalışmasıyla da iddiasını sürdürüyor.







Sözleri kendisi imzasını taşıyan, bestesi ise Mela Bedel ve başarılı müzisyen Umur Doma'ya ait olan 'Hadi Yallah', enerjik ritmi ve güçlü mesajıyla dikkat çekiyor. Kulaklarda iz bırakacak bir yaz hiti olmaya aday şarkı; aşk, dostluk ya da arkadaşlık fark etmeksizin toksik bir ilişkiye veda eden ve artık kendine sınırlar çizen bir karakterin hikayesini anlatıyor.

Mela Bedel, 'Hadi Yallah' ile dinleyiciyi hem duygusal hem de ritmik bir yolculuğa çıkarıyor. Artık susmayan, geri adım atmayan ve "Ben buradayım" diyenlerin şarkısı olmaya hazırlanan bu eser; Mela Bedel'in samimi, net ve güçlü yorumuyla birleşerek duygusal bir dönüşüm yaşayan herkese hitap ediyor.







ELİF ÇOHAZ'IN 'YELKENLER'İ YAZA AÇILDI

Bağımsız müzisyen Elif Çohaz, yeni şarkısı 'Yelkenler'i kısa film tadında video klibiyle dinleyicilerle buluşturuyor. Şarkının ruhunu birebir yansıtan bu görsel anlatım, izleyeni yazın duruluğuna, duyguların dinginliğine davet ediyor.

Klip, İstanbul'da bir günde geçiyor. Cihangir ve Pera'da devam eden hikaye, yelkenli ile Sivriada'ya giderek tamamlanıyor.

Klibin yönetmenliğini Anıl Tan üstlenirken, görüntü yönetmenliği ve post-prodüksiyon süreci Melih Talha Aydın ile yürütüldü. Klip ise doğal ışıklar, sade kadrajlar ve yelkenli teknede geçen sahneleriyle Elif Çohaz'ın içsel müzik yolculuğuna eşlik ediyor.

Doğa görüntüleri, Elif'in yalın performansları ve yelkenli üzerindeki özgürlük hissi, 'Yelkenler'in anlatımını daha da derinleştiriyor. İlişkilerdeki akışa teslim olma hali, sessizlikte kurulan bağlar ve duyguya yer açan bir sadelik klibin temel taşlarını oluşturuyor.







MADERZAT İÇE DÖNÜK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Maderzat, yeni teklisi 'Gölge' ile bu kez içe dönük bir yolculuğa davet ediyor dinleyicisini. Akustik formda yorumlanan bu parça; kaybın, özlemin ve bitmemiş duyguların izini sürüyor.

Söz ve müziği Rüzgar Pehlivan'a ait olan eserin düzenlemesi Kutal Gürkan imzası taşırken, parçanın melankolik tonunu derinleştiren gitarları Caner Güneysu, ud dokunuşlarıyla içselliği büyüten yorumu ise Özdemir Güz üstleniyor. Şarkının sonunda yer alan duygu yüklü şiir ise, Maderzat'ın solistlerinden Serdar Aksoy'a ait özel bir katkı.

'Gölge', bir aşkın külleri arasında hâlâ yanan kıvılcımları fısıldıyor: "Bazı gölgeler, ışıkla değil; sesle büyür."