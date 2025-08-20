Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Festivali, büyük ilgi gördü.

Festivalde Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver'in 'Ebo Show' ile yer alması geceye ayrı bir heyecan kattı. Binlerce seveninin hınca hınc doldurduğu konserde Ebo performansı ile tam not aldı. Kendine has samimi tavırları ve şovu ile dikkat çeken Ebo, sahnesinde Poizi ve Ati242'yi de ağırladı. Aynı zamanda Çakal'ın sahnesine de konuk olan Ebo, 'Hayran Kalıcan' şarkısı sırasında genç sanatçıya dansçılarla birlikte eşlik etti.

HELİKOPTER SÜRPRİZİ!

Blok3'ün finalini yaptığı festivalde gecenin en büyük aksiyonlarından biri daha gerçekleşti. Sahneye çıkmadan önce seyirciler üzerinde helikopter ile tur atan genç rapçi, izleyenleri her zamanki gibi şaşırttı. Görsel şovların birbiri ardına sıralandığı gecede Blok3 her şarkının adını gökyüzüne 250 adet drone ile yazdırarak, İstanbullu müzikseverlerin kalbini mest etti.

SAHNEDE KUTLAMA

Gecenin kapanışında Ebo ve Emirhan Çakal, Blok3'ün doğum gününü ellerinde pasta ile sahneye çıkarak kutladı.

50 bin bilet satışı ile rekor kırılan gecede resmen tarih yazıldı.

Son iki yılda rap müzik kategorisinde en çok izleyici sayısına ulaştığı konser gecesi, rap müzik tarihinin unutulmazları arasına girdi.



İSVEÇ'İN MELANKOLİK SESİ İSTANBUL'A GELİYOR

İsveç'in melankolik melodileriyle tanınan efsanevi ismi Jay-Jay Johanson, 10 Aralık'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Bu özel gecede, Johanson 15. stüdyo albümü Backstage'den yepyeni şarkılarını da ilk kez İstanbul'da canlı olarak seslendirecek.

Cazdan trip-hop'a, pop'tan soul'a uzanan geniş müzikal yelpazesiyle tanınan Johanson, 1990'ların sonlarından bu yana müzik dünyasında derin izler bıraktı. Yeni albümü 'Backstage', sanatçının müzikal olgunluğunu ve yenilikçi ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 1996'dan beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, 'Believe In Us', 'So Tell the Girls That I'm Back In Town', gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı.



RAP MÜZİĞE YENİ SOLUK

Basel doğumlu rapçi ve söz yazarı İlkay Selçuk, 'Görmedim Böylesini' adlı yeni rap şarkısıyla müzik sahnesine güçlü bir giriş yapıyor. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren genç sanatçı, özgün sözleri, yenilikçi tarzı ve sahnedeki enerjisiyle Türk rap'ine soluk getiriyor.

Sanatçı, kendi hayatından ilham aldığı şarkı sözleri ve üretken kimliğiyle rap dünyasında kalıcı olmayı hedefliyor. Yeni projeleri ve sahne performanslarıyla müzikseverlerin karşısına daha sık çıkmaya hazırlanan İlkay Selçuk, Türk rap müziğinde 'gerçek, özgün ve güçlü' bir ses olma iddiasını sürdürüyor.