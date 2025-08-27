Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de, müzikseverlerin alışık olmadığı oldukça farklı bir etkinlik gerçekleşti: Sleepover – Uyku ve Hayal Gücü Arasında Bir Konser Deneyimi.

Elektronik müzik prodüktörü Emiran'ın hayata geçirdiği bu özel proje, gece boyunca kesintisiz devam eden canlı müzik performansıyla katılımcıları hem ritim hem de rüya yolculuğuna çıkardı. Bu etkinlik, dünya genelinde örneklerine rastladığımız, müzik ile uyku arasındaki sınırları kaldıran deneyimlerin yerel bir yansımasıydı. Ancak düşündüğümde, biz Türk milletinin uykuyla olan ilişkisi bu tür bir konsepti apayrı bir boyuta taşıyabilirdi. Çünkü malum, bizim insanımızın 'uyku kültürü' biraz kendine hastır.

Uyku da konuşur, horlama senfonileri, sağa sola dönmeler, bazen uykuda yürümeler... Bir de buna gece yarısı aksırıp tıksırmalar eklendi mi, sahnedeki sanatçının işi gerçekten zor olurdu. Bu düşünce beni epey güldürdü. Belki de müzik horlamalarla ritim tutar, sanatçı bu 'uyku senfonisi'ne doğaçlama eşlik ederdi.

Her şeye rağmen, Sleepover gibi deneysel işler, kültür-sanat hayatımız için önemli. Sınırları zorlayan, farklı duygular yaşatan etkinlikler her zaman ilgi çekici. Türkiye'de bir daha yapılır mı bilinmez, ancak yapılırsa bu kez ilk biletimi ben alırım. Bu arada konser biletleri 2.970 liraydı. Etkinlik ise 7 saat sürdü. Sanatçıya tebrikler, farklı bir proje.



KADEBOSTANY, SELİN ÇINGIR İLE ORTAK ŞARKI YAPTI

Dünyaca ünlü grup Kadebostany'nin yeni teklisi 'Elephant in the Room' 29 Ağustos'ta yayınlanıyor.

Kadebostany, ülkemizin son dönem yükselen yeni seslerinden Selin Çıngır'ın da vokallerinde yer aldığı, modern pop ve folk müziğin çarpıcı bir karışımı olan 'Elephant in the Room' ile geri dönüyor. Grup, 1 Eylül gecesi Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Mottosu şu: "Eski Amerikan arabalarıyla otoyolları yakmak, hızlı yaşamak, daha yüksek sesle gülmek, daha çok ağlamak... Kadebostany Cumhuriyeti yaşam tarzına bir övgü: Kök yok, kural yok, sadece özgürlük, kaos ve güzelliğin saklandığı her yerde peşinden koşmak."

Grubun merakla beklenen 'The Outsider' albümü ise Ocak 2026'da yayınlanacak ve ardından büyük bir turne başlayacak.



AŞK ACISINA İKİLEM YORUMU

'Bir Sebebi Var', 'Bu Saatten Sonra' ve 'Kaybolurum Gülüşünde' gibi birçok hite imza atan, dinlenmeleri milyonları geçen İkilem, yeni şarkısını yayınlamaya hazırlanıyor.

İkilem'in 29 Ağustos'ta yayınlanacak 'Kafam Yerinde Değil' adlı şarkısı, terk edilmenin ardından gelen mental çöküşü ve bitmeyen bir takıntının sürükleyici hikâyesini dinleyiciyle buluşturacak. Grup, 'Kafam Yerinde Değil' ile hayranlarının kalplerinin en kırılgan köşelerine dokunmayı hedefliyor. 'Kafam Yerinde Değil' yakında müzik severlerle buluşacak.