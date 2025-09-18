Türk rap müziğinin yaşayan efsanesi Killa Hakan, kariyerinin 30. yılını Avrupa'nın kalbinde unutulmaz bir geceyle kutlamaya hazırlanıyor. Önceki gün kendisi ile The Market Bosphorus'ta bir araya geldim. Ve uzun uzun sohbet ettik. Almanya'da çıkardığı sayısız hit parçayla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Killa Hakan, bu özel yıldönümünü görkemli bir organizasyonla taçlandıracak. 21 Ekim'de Berlin'in ikonik mekânı Tempodrom, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir rap zirvesine ev sahipliği yapacak. Gecede Türk ve Alman rap sahnesinin en güçlü isimleri aynı sahnede buluşacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Konserin line-up'ı adeta rap dünyasının zirvesini bir araya getiriyor:

Ceza, Gazapizm, Sefo, Murda, No.1, Eko Fresh, Blok 3, Yener Çevik, Batuflex, Ayben, Alizade, LVLC5, Gringo, Eypio, Caney 030, Summer Cem, Xir ve daha birçok sürpriz isim bu tarihi gecede sahne alacak. Unutulmaz bir rap sahnesi olacak. Organizasyon, güçlü sahne şovları, görsel efektler ve özel düetlerle rap tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatacak. Sadece bir konser değil, aynı zamanda Türk rap'inin son 30 yılına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak bu etkinlik, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de uzun süre gündemde kalacak.

Rap kültürünün köklerine bağlı kalan ama her dönemde yeniliği kucaklayan Killa Hakan, 30. yıl konseriyle Berlin'i bir kez daha hip-hop'un merkezi haline getirecek. Rap tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu özel buluşma, şimdiden yılın en çok konuşulan müzik etkinlikleri arasına girdi.



FUTBOL SİMÜLASYON OYUNUNDA BİR TÜRK

Futbol sahasının tutkusu sadece topla değil, müzikle de hayat buluyor. EA Sports'un merakla beklenen yeni oyunu FC 26, sahadaki heyecanı küresel ritimlerle buluşturan yeni bir soundtrack ile geliyor.

Geçtiğimiz yıl da yazmıştım, dünyada çok büyük takipçileri var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da EA Sports, dünyanın dört bir yanından sanatçıları aynı listede buluşturdu. Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar farklı kültürlerden gelen sesler, oyunun çok sesli yapısını yansıtıyor. Oyuncular yalnızca futbolun değil, müziğin de evrensel bir dil olduğuna tanıklık edecek.

Yüzün üzerinde sanatçı yer alıyor ve soundtrack'in en çok ses getiren sürprizi, Latin müziğinin yıldızı Bad Bunny oldu. Enerjik şarkısı 'Nuevayol' ile oyuna ayrı bir kimlik kazandırıyor.

Oyunda Türkçe seslendirme sürprizinin ardından bir müjde de oyunun müziklerinden geldi. İnci Gürün, (sahne adıyla INJI) Good Time Girl adlı parçasıyla FC 26 oyun müziklerinde yer alan tek Türk isim oldu

Indie-pop sahnesinin sevilen ismi Milky Chance, "Passion" parçasıyla dinleyiciyi yakalarken, yükselen grup Good Neighbours "Ripple" ile alternatifin en taze örneğini sunuyor. Hard Life'ın "Y3llow bike" adlı şarkısı gençliğin sokak ruhunu oyuna taşırken, Djo "Back On You" parçasıyla soundtrack'in en duygusal anlarından birine imza atıyor.

FC 26 Soundtrack, daha önce yayınlanmamış 27 parçanın yanı sıra, R&B, caz ve Güney Asya etkilerini ruhlu bir şekilde harmanlamasıyla tanınan BRIT ödüllü şarkıcı-söz yazarı Joy Crookes ve elektronik, Afrobeat ve alternatif sesleri bir araya getirmesiyle ünlü Londra merkezli sanatçı Alewya'nın merakla beklenen parçalarını da içeriyor.

PinkPantheress soundtrack'le ilgili şunları söyledi: "'Girl Like Me'nin FC 26 soundtrackinde yer alması gerçekten biraz çılgınca. Futbol ve müziğin, hiç çaba sarf etmeden insanları bir araya getirebilmesini her zaman çok sevimli bulmuşumdur. Ben sadece insanlara bir şeyler hissettiren şarkılar yapmayı seviyorum; umarım oyunda benim şarkılarım çalındığında, oyuncular o havayı yakalar ve yanlarında taşırlar. Belki bir iki gol atmalarına bile yardımcı olur, kim bilir!"

FC 26, sadece yıldızlarla yetinmeyip yükselen yeteneklere de kapı açıyor. Henüz dünya sahnesinde yeni yeni duyulmaya başlayan birçok sanatçı, oyunun geniş kitlelere ulaşan gücü sayesinde kendini gösterme şansı buluyor. Futbol tutkusunu farklı kültürlerin melodileriyle birleştiren bu liste, oyunu yalnızca bir futbol simülasyonu olmaktan çıkarıp küresel bir kültür buluşmasına dönüştürüyor.