Milyonlarca dinlemeye ulaşan parçaları ve kapalı gişe gerçekleşen konserleriyle adından sıkça söz ettiren Çağan Şengül, 2019 yılında demo olarak yayınladığı 'Küçüğüm' parçasının orijinal halini, yıllar sonra Burak Bedirli prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği her zamanki gibi kendisine ait olan parça, yıllardır sanatçının en sevilen şarkıları arasında yer alıyor.

'Küçüğüm (25)', aynı zamanda Şengül'ün yeni albümü 'Mazi'nin de ilk yayını olarak öne çıkıyor. Sanatçı, daha önce demo olarak paylaştığı şarkıların orijinal versiyonlarını ilk kez Mazi'de dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanırken, kariyerinin en başındaki duyguları nostaljik ve içten bir anlatımla sunuyor. 'Küçüğüm (25)', diğer Çağan Şengül şarkıları gibi ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan parçalar arasında şimdiden yerini aldı.



MERT DEMİR'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mert Demir, geçtiğimiz günlerde verdiği unutulmaz lansman konserlerinin şarkılarını sevenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor.

'14 BAHAR' ŞARKISI

Demir'in Küçükçiftlik'te verdiği lansman konserinde söylediği ve sonrasında hayranları tarafından yayınlanması için büyük istek alan '14 Bahar' şarkısı, dinleyicilerle buluşuyor. Melih Görgün imzası taşıyan '14 Bahar' şarkısı yarından itibaren dijital platformlarda yayında olacak.

Mert Demir, bu sürpriz seri ile hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıyacak hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşatacak. Sanatçının lansman konserlerine ait diğer şarkılar da önümüzdeki dönemde dinleyicilerle buluşacak.



'BU ŞARKININ HER DETAYINDA KENDİ HİKAYEM VAR'

Adana'da başlayan müzik yolculuğunu İstanbul'daki eğitim ve sahne deneyimleriyle pekiştiren şarkıcı, söz yazarı ve besteci Melis İrem Erkek, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

2019'dan itibaren Tan Taşçı'nın vokalistliğini üstlenerek Türkiye'nin en büyük sahnelerinde performanslar sergileyen Melis, bu süreçte edindiği kazanım ve tecrübeleri kendi üretimlerine taşıdı. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan ilk single'ı 'Bırak Aksın' ile dinleyiciyle buluştu ve klibin yönetmenliğini, yakından tanıdığım ünlü reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Kadir Öztoksoy üstlendi.

Yaylıların dramatik etkisiyle başlayan şarkı, birikmiş duyguların ağırlığını ve içsel yüzleşmeyi yansıtırken; nakaratta funk ritimleri ve enerjik groove'larla özgür ve dışa dönük bir alan açıyor. Bu dramatikten coşkuya evrilen yapı, Melis'in zincirlerini kırarak kendi hikâyesine adım atışını simgeliyor.

Sanatçı şarkı hakkında ise şöyle diyor:

"Bırak Aksın benim için sadece bir başlangıç değil. İçimde biriktirdiğim duyguların ve kabullenişlerin bir dışavurumu. Gerçek gücün, yıkıldığında bile duygularını saklamadan ayağa kalkabilmek olduğuna inanıyorum. Bu şarkının her detayında kendi hikâyemin bir parçası var ve dinleyen herkesin de kendi yolculuğundan bir şey bulacağına inanıyorum."