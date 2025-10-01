Türkçe rap sahnesinin en dikkat çekici ve yükselen yeteneklerini bir araya getiren Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla yeni sezonuna hız kesmeden devam ediyor. Serinin yeni bölümünde, hem söz yazarı hem de prodüktör kimliğiyle öne çıkan M Lisa, sıfırdan yaptığı şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen hızla yükselen M Lisa, 2023'teki "Araba", "Ellerim Boş" ve "Damlalar" gibi single'ları ile dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılında ilk albümü "Mona Lisa"yı yayınlayan ve geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı "Salına Salına" ile müzikseverle buluşan sanatçı, sahnede yeteneklerini sergiledi.

Bu özel bölümün prodüktörlüğünü, hem MC hem de prodüktör kimliğiyle Türkçe rap sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Da Poet üstlendi. Güçlü altyapılarıyla M Lisa'nın performansına eşlik eden Da Poet, bölüme kendi dokunuşunu kattı.



BİR JENERASYONUN HAYAL KIRIKLIKLARI ŞARKI OLDU

"Üzüntü ve Muz Kabuğu"; Flört'ün bir jenerasyonun hayal kırıklıklarını, kendi çocukluk dönemlerine ait bir çizgi film repliğiyle özdeşleştirerek anlatılan ve grubun 8. stüdyo albümüne adını veren şarkısı. Hem kendilerine hem alt kültürlerine hem de yaşadıkları dönemlere yaptıkları göndermeler heyecan verici bir akıcılıkta ilerlerken, çeşitli sürprizler ve sürreal betimlemeler şarkının ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış.

"Yalnızlık ömür boyu demiş abiler" cümlesindeki MFÖ göndermeli bir kısımda, grubun hamisi sayılan Fuat Güner'in de vokale katılması ayrı bir ikonik değer taşıyor. Flört'e has acısız trajedi anlatımı, bu son Flört şarkısında da kendini belli ediyor ve küçük bir gözyaşıyla tebessüm ettirmeyi yine başarıyor.



AHİYAN'DAN YENİ HİT: 'DUMAN'

Türk rap müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Ahiyan, yeni parçası 'Duman'ı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, aynı anda video klibiyle birlikte hem Ahiyan'ın kanalında hem de tüm dijital platformlarda yayına girdi.

'Duman', Ahiyan'ın karakteristik tarzını yansıtan güçlü sözlere sahip. Şarkı, modern rap altyapılarıyla harmanlanan melodik dokunuşları sayesinde hem duygusal hem de yüksek enerjili bir atmosfer sunuyor. Dinleyiciye, karanlık duygular ile umut arasındaki dengeyi hissettiren parça, Ahiyan'ın müzikal kimliğini bir kez daha öne çıkarıyor.

Şarkıya eşlik eden video klip, görsel anlatımıyla 'Duman'ın atmosferini daha da etkili kılıyor. Klibin yönetmen koltuğunda genç ve yaratıcı bir ekip yer alırken, kullanılan sahne tasarımları ve görsel efektler, şarkının ruhunu güçlü bir şekilde destekliyor.