Türk rap müziğinin yaşayan efsanesi Killa Hakan, kariyerinin 30. yılını Berlin'de görkemli bir konserle kutladı. Gazi ana sponsorluğunda, Hlx production tarafından gerçekleştirilen, menajer Emre Tuzla'nın koordine ettiği bu dev etkinlik, Türkçe rap tarihinin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu.

Berlin sokaklarında günler öncesinden bir hareketlilik vardı.

Killa Hakan'ın adı, kentin dört bir yanında yankılandı, biletler adeta kapışıldı. Alman polisi konseri 'yüksek güvenlikli kırmızı bölge' ilan etti. Evet, yanlış duymadınız: Türk rap'inin 30 yıllık yolculuğu o kadar büyüktü ki, Berlin'de bile özel güvenlik planı yapıldı. Ama bu kez sebep gerginlik değil, güvenlikti. Türk rapçilerin, binlerce hayranın güvenliği için alınmış önlemlerdi bunlar.

Sahneye ilk adımını attığında Killa Hakan'ın gözlerinde hem gurur hem de heyecan okunuyordu. Bu sadece bir konser değildi; 90'larda Almanya sokaklarında doğan Türkçe rap'in tüm evlatlarının yeniden bir araya geldiği bir kutlama gecesiydi.

Ceza, Eko Fresh, Yener Çevik, Sefo, Gazapizm, Summer Cem, Ayben, Alizade, Eypio, Caney030, Grogi, Hayki, Xir ve Batuflex gibi dev isimler sahneyi paylaştı. Kimi tek başına sahne aldı, kimi Killa ile düet yaptı. Özellikle Killa Hakan, Ceza, Ekofresh ve Yener Çevik'in yıllar önce dillere pelesenk olmuş ortak şarkılarını yeniden seslendirmeleri, salondaki herkesi nostaljiyle sararken aynı anda coşturdu.

Berlin'deki konser salonu tıklım tıklımdı. Işıklar, sahne düzeni, enerji; her şey mükemmeldi. Herkes tek bir ses olmuştu: "Killa, Killa, Killa!"

Öyle coşkulu bir konserdi ki kimse geceden ayrılmak istemedi.

Çünkü o gece sadece bir konser değil, bir dönemin hikayesini sahneye taşıdı. Killa Hakan, adını Türkçe rap'in tarihine bir kez daha altın harflerle imza attı.

'BİZİM HİKAYEMİZ KOLAY YAZILMADI'

Berlin konserinin finalinde mikrofonu eline alan Killa Hakan, yıllardır bu kültürü yaşatan herkese teşekkür etti. Şarkıcı, "Bizim hikayemiz kolay yazılmadı. 30 yıl değil, 300 yıl da geçse sokak bizimle konuşmaya devam edecek" dedi. Killa Hakan'ın bu sözleri büyük alkış aldı.