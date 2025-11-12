Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Soner Sarıkabadayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konseriyle 2025 konser sezonuna damgasını vurdu. Sarıkabadayı, yıllara meydan okuyan hit şarkılarını ve son dönem projelerini özel bir sahne düzeniyle seslendirdi.







'Unuttun mu Beni', 'Seviyo muyuz?', 'Tarifi Zor', 'Pas' ve 'Gel de Uyu' gibi milyonlarca dinlemeye ulaşan şarkılarını binlerce hayranı hep bir ağızdan söyledi. Sanatçının enerjisi, sahne performansı ve görsel şovları izleyenlere büyüleyici anlar yaşattı. Harbiye'nin tarihi atmosferinde müzik, aşk ve coşku dolu anlar yaşanırken Sarıkabadayı, sahnedeki karizmasıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Sarıkabadayı'nın duygusal baladlarından dans ettiren ritimlerine uzanan geniş repertuarı, dinleyicilere duygusal bir yolculuk yaşattı.

Konser sonunda ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerine teşekkür ederek geceyi şu sözlerle tamamladı: "Birlikte söylemek gibisi yok."







SONIA'DAN RİTMİK BİR SELAM

Pop ve R&B'yi kendine özgü tarzıyla harmanlayan Su Sonia, yeni teklisi 'Kaçak' ile elektronik ve oryantal öğeleri bir araya getiriyor.

Söz, müzik ve prodüktörlüğü Emrecan Ağtaş'a ait şarkının mix & mastering çalışması Erman Aydöner imzası taşıyor. Başta alternatif bir sound olarak doğan 'Kaçak', Su Sonia'nın Dolapdere Big Gang dönemine bir saygı duruşu olarak evrildi.

Şarkı, canlı keman ve ud performanslarının merkezinde yükselen güçlü bir oryantal altyapıyı, çağdaş elektronik öğelerle harmanlamasıyla dikkat çekiyor. İstanbul Strings'ten Altuğ Öncü'nün canlı yaylı performansı, parçaya hem sahne enerjisi hem de duygusal derinlik katıyor. Şarkının ruhunu yansıtan klip ise İstanbul'un 200 yıllık tarihi bir pasajında çekildi. Uzun pozlama tekniği kullanılarak oluşturulan sahneler, zamanın akışını bükerek kaçış ve arayış duygusunu soyut bir görsellikle birleştiriyor. Su Sonia, projenin fotoğraf çekimi için Ayça Mandacı ve Arif Can'ın objektifine poz verdi.







GRAMMY ÖDÜLLÜ ROSALIA YENİ ALBÜMÜNÜ TANITTI

Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Rosalia, dördüncü stüdyo albümü 'Lux'u yayınladı. Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Daníel Bjarnason'un orkestra şefliğinde kaydedilen albümde; Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor ve Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana gibi güçlü kadın sesler de yer alıyor.

Rosalia, geçtiğimiz günlerde Madrid'in Gran Via bölgesinde ışıkları kapatarak şehri kısa süreliğine karanlığa bürüdü; ardından ışıkları yeniden açarak büyük billboardlar eşliğinde albüm kapağını aynı anda tüm dünyaya canlı yayınla tanıttı. Bu etkileyici performans, albümün dönüşüm, kadınsılık ve spiritüellik temalarını yansıtan çarpıcı bir açılış oldu.

Müziğin ötesinde Rosalía, moda ve kültür dünyasında da küresel bir ikon hâline geldi. 2025 Met Gala'da giydiği tasarımıyla Vogue, Harper's Bazaar gibi dergilerde geniş yer buldu. Şarkıcı, 2026'da ise Euphoria dizisinin üçüncü sezonuyla oyunculuk dünyasına adım atacak.